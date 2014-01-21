تساوی بدون گل گسترش فولاد – پرسپولیس در نیمه نخست/ حضور 100 هوادار پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم گسترش فولاد و پرسپولیس تهران رأس ساعت 14:30 در استادیوم یادگار امام تبریز آغاز شد که نیمه نخست این بازی با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

قبل از آغاز این دیدار کریم باقری، مربی تیم پرسپولیس تهران به شدت از سوی تماشاگران تبریزی تشویق شد.

در حاشیه این بازی یکصد تماشاگر پرسپولیسی که در ابتدای بازی در طبقه فوقانی ضلع غربی حضور داشتند، به طبقه پایین ضلع شمالی منتقل شدند.

در این بازی هواداران گسترش فولاد در طول بازی علیه تیم پرسپولیس و علی دایی سرمربی این تیم شعار سر دادند.

حدود دو هزار تماشاگر تبریزی در استادیوم یادگار امام(ره) تبریز حضور دارند.

این بازی همچون شهرآورد تهران نکات فنی چندانی نداشت و تنها در دقیقه 18 بازی ارسال توپ پیام صادقیان از سمت چپ با تیر دروازه ی فروزان اثابت کرد که تنها موقعیت گل این بازی بود.