به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کمساری در سومین جشنواره دوسالانه عکس حوزه که با حضور معاون امور هنری و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم‏، شهردار قم و جمعی از عکاسان قبل از ظهر سه شنبه در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، با اشاره به استقبال هنرمندان از جشنواره‌های تخصصی ‌اظهار داشت: در دوره گذشته جشنواره عکس حوزه هزار و 350 اثر از 171 عکاس به دبیرخانه ارسال شد و در دوره سوم جشنواره سه هزار و 311 اثر از 420 نفر ارسال شد که رشد بیش از دو و نیم برابری را شاهد بوده ایم.

وی عنوان کرد: جریان سازی و گفتمان دینی و هنر اسلامی از اهداف ما در برگزاری جشنواره های اشراق است و جشنواره شعر اشراق 16 بهمن ماه و جشنواره هنرهای تجسمی در سال آینده برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی ابراز کرد: از عکاسان به شرکت کنندگان مناطق حاشیه کشور تقدیر می کنم و ارسال آثار از نواحی مرزی کشور، نشان از حضور روحانی در آن مناطق است.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره های تخصصی و دبیرخانه دائمی به ارتقای کیفی و کمی آثار هنری می افزاید و این موضوع را در این جشنوراه شاهد بوده ایم.

حجت الاسلام کمساری تصریح کرد: هیچ زبانی برنده تر از هنر نیست و امیدواریم در عرصه هنر دینی گام برداشته شود و با نگاه به هنر با گونه بیانی و تبلیغی بتوانیم ترویج معارف دینی را در این شرایط به نسل نو منتقل کنیم و مخاطبان بیشتری را جذب کرده و از هنرمندان استفاده کنیم.

وی افزود: نیاز به تعامل با ارشاد اسلامی داریم و امیدواریم بتوانیم اخلاق بهتر و تولیدات موثری را در حوزه فرهنگی و هنری داشته باشیم.

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی چندین سال است که در حوزه هنری فعالیت های خود را آغاز کرده است و در جهت ترویج دین همه جانبه وارد شده و در چهار حوزه تخحصی فعالیت های خود را ساماندهی می کند.

وی یادآور شد: آموزش های فرهنگی و هنری در این مرکز طی 28 سال گذشته آغاز شده است و رشته های مختلف هنری به طلاب هنرمند ارائه می‌شود و در حال حاضر 450 هنرجو در سه سطح مقدماتی، ‌تکمیلی و پیشرفته در مرکز آموزش فرهنگی و هنری می‌باشند.

برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی بیان کرد: تولیدات فرهنگی و هنری از سوی دانش آموختگان این مرکز در قالب شعر، داستان، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، رمان و مجموعه های ادبی صورت می گیرد و نمایشگاه هنرهای تجسمی نیز برگزار خواهد شد.

رونمایی از 60 اثر هنری دانش آموختگان

حجت الاسلام کمساری ابراز داشت: تا پایان سال جاری از 60 اثر فرهنگی هنری دانش آموختگان رونمایی می شود و در اختیار جامعه هنرمندان قرار می گیرد.

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد: مجموعه خوشنویسی خط ثلث آقای موذن زاده شامل احادیث با موضوع سبک زندگی می باشد که حاصل یک سال حدیث پژوهی بوده و به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه شده و ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: هر ماه پنج نشریه از سوی این مرکز در حوزه های مختلف سنی و همچنین یک فصلنامه ویژه فرهنگ و هنر دینی عرضه می شود.

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی با بیان این که انجمن هنرهای تجسمی نیز در آینده تشکیل می شود، ابراز کرد: با ایجاد انجمن های مختلف فرهنگی هنری کار نهادسازی را انجام می دهیم و طلاب هنرمند در آن عضو هستند و این انجمن ها شامل انجمن هنرهای تجسمی، خوشنویسی، ادبی، شعر، داستان می باشد و هزار نفر از طلاب هنرمند در این انجمن ها عضو هستند.