آگاهی بخشی به مردم راهکار مقابله با جنگ نرم است/ رسانه نقشی انکارناپذیر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفی الله رمضانخانی با اشاره به نقش رسانه های اجتماعی از جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آنها گفت: در دنیای امروز بخشی از عرصه جنگ، نبرد بین رسانه ها است. رسانه کارکردی دو سویه دارد ولی عملا رسانه های امروزی در خدمت نظام های سیاسی هستند.



وی با اشاره به کارکردهای متنوع رسانه ها یادآور شد: رسانه می تواند ارتباط دوسویه را بین افراد یک جامعه و حتی جامعه جهانی برقرار کند گرچه قدرت های استکباری از رسانه برای گسترش نفوذ خود در جامعه جهانی استفاده می کنند و امروز جنگ رسانه ای از برجسته ترین مولفه های جنگ نرم و جنگ های پیشرفته در جهان محسوب می شود.



رمضانخانی با بیان اینکه نخستین هدف در جنگ رسانه ای ملت ها هستند، گفت: پیچیدگی های جوامع عصر حاضر و نقش انکار ناپذیر رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی باعث شده تا از این ابزار در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بیشتر از گذشته استفاده شود. کارکرد رسانه ها در تصمیم گیری های روزمره زندگی برای مردم هم سودمند و هم زیان آور است . زیرا رسانه های گروهی همچون تیغ دو دم هستند که می توانند پیوستگی و همگنی پدید آورند، قادر به وسعت بخشیدن و ژرف تر ساختن شکاف های اجتماعی هستند و هم می توانند بشارت دهنده توسعه باشند و هم بذر تفکر ضد توسعه را در فضای جامعه بپاشند.



وی با اشاره به نگاه رهبری در موضوع جنگ نرم و ابزار آن گفت: آنچه باید مورد توجه باشد این است که در این جنگ ابزارهای مختلفی به کار برده می شود. ایجاد بدبینی و اختلاف بین مردم و مسئولان و فروپاشی بنیان های معنوی و باورهای ارزشی جامعه از اهداف جنگ نرم است و دشمن سعی می کند از این طریق به خواسته خود دست پیدا کند.



رمضانخانی ادامه داد: دشمنان در جنگ نرم می کوشند شخصیت سالم جامعه را نابه هنجار کنند، از این رو تلاش پیگیر دارند تا اعتماد به نفس، امید، مثبت نگری و ... را در هم ریزند و اهداف خویش را پیش برند.



این کارشناس پدافند غیر عامل درباره راهکارهای مقابله با جنگ نرم رسانه های اجتماعی گفت: تردیدی نیست که رسانه ها تاثیرگذاری عمیق و سریعی در شکل گیری نگرش ها و باورها به مسائل داخلی و بین المللی دارند و این مهم با حضور مثبت و فعال در عرصه های جهانی با درک موقعیت منطقه ای و جهانی ایران اسلامی میسر است.



وی اگاهی بخشی را به عنوان نخستین اقدام در مواجه به عملیات جنگ نرم خواند و افزود: آگاهی بخشی از بهترین روشهای مصون سازی است. در این صورت هم رقیب می بفهمد که ما متوجه اعمال او هستیم و هم ملت خودمان این آمادگی را درمی یابند. البته این کار پیچیده است و در یک مقطع کوتاه انجام شدنی نیست.



رمضانخانی تاکید کرد: بدون شک وظیفه رسانه های داخلی آگاهسازی مخاطبان از پشت صحنه جنگ نرم است و رسانه های داخلی باید پیچیدگی جنگ امروز را به مخاطب بشناسانند و او را از پشت صحنه اقداماتی آگاه سازند که بسیاری از آنها در ظاهر و قالب خیرخواهانه ولی با نیت جنگ نرم طراحی می شوند.



وی اطلاع رسانی مناسب و صحیح، اعلام اخبار از منابع اصلی، اعتماد سازی در افکار عمومی، توجه به رویکردهای اجتماعی مخاطب و توجه مسئولان به نظرهای مختلف به ویژه دیدگاههای منتقدان و همچنین پرهیز مسئولان خبری و فرهنگی از جهت گیری مشخص درباره موضوعات را برای برای ایجاد مصونیت روانی در جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن ضروری دانست.



کارشناس پدافند غیرعامل در استان البرز اظهار داشت: مقابله با جنگ نرم کار ساده ای نیست اما تمام اساتید فن و دلسوزان نظام باید برای آمادگی و آگاهی بخشی به مردم تلاش کنند و مهمترین اقدام جلب اعتماد عمومی است.



وی گفت: روشهای رسانه ای گسترده ای در مواجهه با جنگ نرم وجود دارد که لازم است با به کارگیری آنها افکار عمومی را نسبت به اهداف پشت پرده و خطرات و آسیبهای این جنگ جدید آگاه کرد.