طرح مهارت آموزان جوان در مدارس عشایری سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد

آزاد رییسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح مهارت آموزان جوان با هدف تقویت روحیه خودباوری و شکوفایی استعدادها و توانمند سازی دانش آموزان با کسب مهارت های بومی و محلی و همچنین به منظور ایجاد روحیه استقلال طلبی و مالی به مرحله اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: در این طرح که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و ادارات آموزش فنی و حرفه ای به مرحله اجرا درآمده است نسبت به توانمند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرهای خاش، زابل و زاهدان متناسب با اولویت رشته های بومی و محلی اقدام سده است.

وی افزود: در این طرح که از ابتدای آبان ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمده و تا پایان فروردین سال آینده ادامه دارد 3 رشته کامپیوتر، دامپروری و برق به دانش آموزان عشایر آموزش داده می شود.

وی گفت: در طرح مهارت آموزان جوان که برای سومین سال متوالی اجرا می گردد تعداد 160 دانش آموز در قالب 5 آموزشگاه مهارت های لازم را فرا می گیرند.