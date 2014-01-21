  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

رییسی در گفتگو با مهر:

طرح مهارت آموزان جوان در مدارس عشایری سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد

طرح مهارت آموزان جوان در مدارس عشایری سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رییس آموزش و پرورش عشایر سیستان و بلوچستان از اجرای طرح مهارت آموزان جوان در مدارس عشایری با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای خبر داد.

آزاد رییسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح مهارت آموزان جوان با هدف تقویت روحیه خودباوری و شکوفایی استعدادها و توانمند سازی دانش آموزان با کسب مهارت های بومی و محلی و همچنین به منظور ایجاد روحیه استقلال طلبی و مالی به مرحله اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: در این طرح که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و ادارات آموزش فنی و حرفه ای به مرحله اجرا درآمده است نسبت به توانمند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرهای خاش، زابل و زاهدان متناسب با اولویت رشته های بومی و محلی  اقدام سده است.

وی افزود: در این طرح که از ابتدای آبان ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمده و تا پایان فروردین سال آینده ادامه دارد 3 رشته کامپیوتر، دامپروری و برق به دانش آموزان عشایر آموزش داده می شود.

وی گفت: در طرح مهارت آموزان جوان که برای سومین سال متوالی اجرا می گردد تعداد 160 دانش آموز در قالب 5 آموزشگاه مهارت های لازم را فرا می گیرند.

 

 

کد مطلب 2218755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها