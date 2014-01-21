انجام ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور چادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان چادگان اظهار داشت: اهرم های تشویقی از سوی مسئولین از قبیل اعطای تسهیلات ازدواج در ترغیب جوانان به سوی ازدواج بسیار موثر است.

وی در ادامه تصریح کرد: دعوت از کارشناسان ، اساتید مجرب در حوزه ازدواج نیز از راه کار های موثر در تشویق جوانان به سمت ازدواج و تشکیل خانواده است.

فرماندار چادگان نقش روحانیون در ترغیب جوانان به سوی ازدواج و فرزند آوری را مهم دانست و گفت: روحانیون می توانند با بیان احادیث و روایات در خصوص اهمیت ازدواج نقش موثری را ایفا کنند.

در ادامه این جلسه امام جمعه چادگان نیز تصریح کرد: دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی خانواده های کارکنانی که علی رغم تعدد فرزندان ، زندگی موفقی داشته اند اقدام کنند.

حجت الاسلام ابوالفضل سلیمانی افزود: ادارات شهرستان در صورت داشتن مجوزهای استخدام ، متاهلین دارای فرزند را در اولویت قرار دهند.

ایجاد خیریه ازدواج توسط شورا شهرستان نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین در این جلسه اعطای بسته های تشویقی به کارمندانی که صاحب فرزند شوند نیز در دستور کار قرار گرفت.



