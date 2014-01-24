ایجاد ساعت آموزش سلامت در مدارس/ آشنایی دانش آموزان با بیماریها

محمد چینیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سلامت دانش آموز از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به صورت تخصصی آموزشهای سلامت و همچنین روشهای پیشگیری از بیماری به دانش اموزان آموزش داده شود.

وی درباره اینکه نقش مربیان بهداشت در حال حاضر در مدارس چیست، توضیح داد: مربیان بهداشت مدارس از ظرفیت و پتانسیل بالای در موضوع آموزش برخوردارند، اما اگر این آموزش، در قالب ساعات آموزشی باشد، قطعاً تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

چینیان با بیان اینکه آموزشهای لازم از سوی مربیان بهداشت در قالب کلاسهای فوق برنامه به دانش آموزان داده می شود، تصریح کرد: قطعا اگر ساعت آموزشی در کنار ما قرار گیرد، در کنار ساعت آموزشی محتوا به ما خواهند داد و می‌توانیم بیشتر در این موضوع ورود پیدا کنیم.

وی درباره تعامل با سازمان پژوهش برای تدوین محتوای کتابهای سلامت گفت: این موضوع را باید سازمان پژوهش آموزش و پرورش تأیید کند اخیرا اتفاقات خوبی در سازمان پژوهش افتاده است که یک مورد بحث گروه تربیت بدنی و سلامت بود و امیدواریم آن ساعات آموزشی در اختیار ما قرار گیرد.

مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره تعداد ساعات آموزشی برای آموزش سلامت به دانش آموزان توضیح داد: در هفته اگر یک یا دو ساعت آموزش تخصصی در موضوعات مربوط به سلامت به ویژه در موضوعاتی همچون کیف و کفش مدرسه، پوکی استخوان، شیوع بیماریهای غیرواگیر دار و... داده شود، تاثیرگذاری بیشتری در حفظ سلامتی دانش اموز خواهد داشت.