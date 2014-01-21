۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

در دیدار زاهدی با سفیر رومانی مطرح شد؛

تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی های ایران و رومانی در عرصه پارلمانی

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران- رومانی در دیدار با سفیر رومانی با اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور، بر لزوم استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای ایران و رومانی به منظور توسعه ارتباطات فیمابین در همه عرصه ها به ویژه مناسبات پارلمانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیان تئودورسکو سفیر رومانی در تهران پیش از ظهر امروز سه شنبه با محمد مهدی زاهدی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و رومانی دیدار و گفتگو کرد.

زاهدی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه روابط دوستانه ایران و رومانی، بر لزوم استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای دو کشور به منظور توسعه ارتباطات فیمابین در همه عرصه ها به ویژه مناسبات پارلمانی تاکید کرد و افزود: گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی از روند گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حمایت می کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و رومانی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حق مسلم ایران در بهره مندی از فناوری صلح آمویز هسته ای گفت: فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن ساخت و استفاده از بمب هسته ای خط قرمز ماست.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان این دیدار از رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی رومانی و ایران در مجلس آن کشور برای سفر به ایران دعوت کرد.

کریستیان تئودورسکو سفیر رومانی در تهران نیز با تاکید بر اهمیت ارتباطات پارلمانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی رومانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به فرصتهای فراوان دو کشور در گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف گفت: امیدوارم با گسترش ارتباطات پارلمانی دو کشور شاهد توسعه مناسبات دوستانه فیمابین در بخش های مختلف باشیم.

سفیر رومانی در تهران در پایان این دیدار نسبت به گسترش هر چه بیشتر همکاری های دوستانه تهران- بخارست ابراز امیدواری کرد.

