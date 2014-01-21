آموزش و پرورش پیشگام ترین نهاد برای جهت دهی به ارزشها است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه زنگ هفته شوراها با حضور عباس ملکوتی خواه فرماندار پیشوا، جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی، فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان پیشوا در دبیرستان حضرت زهرا(س) به صدا درآمد.

عباس ملکوتی خواه در این مراسم با اشاره به نقش معلمان در نظام تعلیم و تربیت اظهار داشت: معلمان همواره تلاش می کنند تا از دانش آموزان به عنوان امانت‌هاي الهي به بهترين نحو ممكن مواظبت كنند تا نسلي تربيت شود كه موجبات رشد و شكوفايي كشور عزيزمان را فراهم آورد.

فرماندار پیشوا افزود: دشمن برای انحراف نسل جوان برنامه های متعددی را تدارک دیده است تا به وسیله دور کردن نسل نوپای انقلاب از ارزشهای والای اسلامی والهی، ضربات سختی را بر پیکره نظام وارد کند و در این عرصه وظیفه معلمان بسیار سنگین و خطیر است و باید بیش از پیش دانش آموزان را با ارزشهای اسلامی آشنا کنند.

وی ادامه داد: ارتقای سطح فرهنگی، معنوی و علمی جامعه، مرهون تلاش‌های بی‌وقفه معلمان است که همواره با تحمل دشواری‌ها، برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی به یاری نوجوانان و جوانان عزیز می‌شتابید.

ملکوتی خواه اضافه کرد: معلمی شغلی است که در دیدگاه اسلام و نزد پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) دارای جایگاه و منزلت والایی است و سخت ترین کار به عهده انبیا بوده که بتوانند هدایت انسان ها را به عهده بگیرند و معلمان باید نقش خود را در این رسالت عظیم یعنی هدایت و ساخت انسان ها باور کنند.

این مسئول عنوان کرد: امروز انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری به تلاش معلمان نیاز دارند و باید زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نسل جوان و نوجوان کشور بیش از پیش فراهم شود تا در آوردگاه مبارزه با استکبار بتوانیم سربلند باشیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی پیشوا با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام اظهار داشت: تعلیم و تربیت از مهمترین نکاتی است که در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (ع) به آن اشاره شده، به طوری که تعلیم در کنار تهذیب و اخلاق راه نجات بشر و حرکت به سوی تعالی معرفی شده است.

وی یادآور شد: بعد از خانواده، آموزش و پرورش همواره پیشگام ترین نهاد برای جهت دهی به ارزش ها، اهداف و خلاقیت در نوجوانان و جوانان بوده و از موثرترین مراکز القای مشورت پذیری و نقش آفرینی است.

این مسئول متذکر شد: جامعه پویا در پرتو توجه به آموزش و پرورش شکل می گیرد و توجه به این مهم می تواند راهگشای تمام موانع درراستای رشد و افرایش سطح فکری و بهره وری جوانان و نوجوانان باشد.

وی آموزش والدین و خانواده ها را در مورد مسائل تربیتی، خواستار شد و متذکر شد: با آموزشهاي به موقع و آشنايي والدين با نحوه عكس العمل در شرايط مختلف، آنها مي توانند محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوّه فرزندان خود فراهم کنند و این امر، پیشرفت افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.

ملکوتی خواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دانش آموزان در شرایط امروز گفت: امروز رسالت دانش آموزان تحصیل در کنار تهذیب است و اگر دانش آموزان و جوانان ایرانی بتوانند در مسیر علمی مبتنی بر فرهنگ اسلامی حرکت کنند، هیچ قدرتی نمی تواند بر این سرزمین چشم طمع داشته باشد.

وی تأکید کرد: اگر در گذشته جنگ ها به صورت نظامی دنبال می شد اما اکنون، قدرت و دانش علمی حرف اول را در معادلات جهانی می زند و تمام کشورهایی که اکنون به عنوان قدرت در دنیا شناخته می شوند، توانسته اند در زمینه های علمی پیشرفت های قابل توجهی کسب کنند.

فرماندار پیشوا در ادامه به بیان اهمیت نقش شورا در آموزش و پرورش پرداخت و بیان کرد: مشکلاتی در آموزش و پرورش وجود دارد که هموار کردن آنها در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد و رفع این معضلات، همفکری و مشورت مدیران ذیربط را می طلبد.