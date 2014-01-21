آمادگی کرمان برای برگزاری گسترده جشنهای دهه فجر/ شرایط برای افزایش نشاط اجتماعی مهیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیفالهی پیش از ظهر سه شنبه در نشست کمیته تبلیغات و فضاسازی ستاد گرامیداشت دهه فجر بر هماهنگی بین مناطق چهارگانه شهری با معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت خدمات شهری برای انجام تبلیغات محیطی مناسب در ایامالله دهه فجر تاکید کرد.
وی افزود: با توجه به وسیع شدن حوزه فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی به دلیل تشکیل کمیسیونهای مرتبط با این معاونت در شورای اسلامی شهر کرمان، باید برای انجام کارهای سختافزاری بین سایر بخشهای شهرداری از جمله مناطق چهارگانه شهرداری، تقسیم کار انجام شود.
تزیین، نورپردازی و نورافشانی معابر و میادین شهر، نصب پرچم و بنر در خصوص دهه فجر و برگزاری جشنها و مراسم مختلف در ایام دهه فجر توسط شهرداری نیز از جمله مواردی بود که شهردار کرمان نسبت به اجرای آنها تاکید کرد.
سیفالهی همچنین اظهار داشت: در ایامالله دهه فجر انجام هرگونه تبلیغات محیطی در خصوص دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رایگان خواهد بود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی، یک کار گروهی است که شهرداری کرمان، یکی از مهمترین ارگانهایی است که در این کار ارزشمند نقش ویژهای دارد.
برگزاری جشنهای دهه فجر برای ترویج خوبیها و ارزشها
مهدی صدفی افزود: علاوه بر زحمات بخشهای مختلف شهرداری در برگزاری مراسم ملی و مذهبی، پاکبانان عزیز شهرداری پیش و پس از برگزاری مراسم حضور دارند و کار تنظیف مسیر راهپیمایی و محل برگزاری مراسم را انجام میدهند.
وی همچنین با بیان اینکه همه کشورها مناسبتهای مختلفی را با نگاه ملی خود دارند و در این رابطه مراسمی را برگزار میکنند؛ اظهار داشت: در کشور ما، نگاه به برگزاری مراسم مذهبی، یک نگاه اعتقادی و جزء آموزههای دینی است.
صدفی افزود: مناسبتهایی مثل دهه فجر هم چون مبدا و منشا آن، یک حرکت اسلامی و نشات گرفته از عاشورای حسینی است را با نگاه اعتقادی برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: برگزاری جشنهایی مثل دهه فجر برای ترویج خوبیها، ارزشها، کمالات انسانی و اخلاقی و افزایش وحدت ملی، وفاق، همراهی و همدلی مردم و تقویت جایگاه ولایت به عنوان رکن رکین انقلاب اسلامی است.
صدفی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در خصوص گرامیداشت ایامالله و برگزاری مراسم ملی و مذهبی همواره بر فعالیت عالمانه و هنرمندانه تاکید دارند؛ اظهار داشت: امیدبخشی و نشاطبخشی بیشتر به جامعه، وفاق ملی و همدلی و همراهی از جمله نکاتی است که در سخنرانیهای اخیر مقام معظم رهبری به آنها تاکید شده است؛ بنابراین باید با حرکتهای جذاب و ماندگار در ایام مختلف از جمله دهه فجر و عید نوروز، این موضوعها را در جامعه ترویج کنیم.
تاکید بر زمینهسازی برای حضور و مشارکت سایر مجموعهها
زمینهسازی برای حضور و مشارکت سایر مجموعهها با استفاده از صاحبنظران و افراد باتجربه در زمینه تبلیغات و فضاسازی، ارایه الگوهای مناسب تزییناتی به سایر مجموعهها و مراکز از جمله مساجد و اصناف، ایجاد رقابت برای ارایه بهترین طرحها و نمادها از نظر نوآوری و خلاقیت، بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان برای انجام تبلیغات محیطی و توجه ویژه به تبلیغات محیطی در ورودیهای شهرها نیز از جمله پیشنهادهای رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به کمیته تبلیغات و فضاسازی ستاد دهه فجر بود.
دهه فجر یکی از مردمیترین مناسبتها
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان هم در این نشست با بیان اینکه دهه فجر از مردمیترین مناسبتها محسوب میشود؛ تصریح کرد: متاسفانه حضور و مشارکت مردم در برگزاری جشنها و مراسم دهه فجر و انجام تبلیغات و تزیینات سطح شهر قابل توجه نیست.
حجتالاسلام سیدمرتضی حسینی با تاکید بر اینکه در دهه فجر امسال باید برای مشارکت بیشتر مردم، برنامهریزی مناسبی شود؛ گفت: باید تدبیری بیندیشیم تا اصناف، بازاریان و مساجد حضور پررنگتری در تبلیغات و تزیین سطح شهر و برگزاری جشنها داشته باشند.
تاکید بر مشارکت همگانی در تبلیغات دهه فجر
وی افزود: اصناف اگر با جریان فرهنگی همراه شوند؛ تاثیرگذاری زیادی خواهند داشت؛ ضمن اینکه مساجد به ویژه مساجد مرکزی شهر، میتوانند نقش فعالی در خصوص پربارتر شدن تزیینات شهری و برگزاری جشنها ایفا کنند.
حجتالاسلام حسینی ادامه داد: دستگاههای متولی مساجد باید در این زمینه کمک کنند و مساجد را برای همکاری در راستای رونق بیشتر مراسم دهه فجر ترغیب کنند.
وی همچنین با تاکید بر مشارکت مدارس و بانکها در زمینهی انجام تبلیغات محیطی در ایام دهه فجر، اظهار داشت: در تبلیغات محیطی، اگر مشارکت باشد؛ طرحی نو در خواهیم انداخت.
تاکید بر انجام کارهای نو و خلاقانه
در ادامه این نشست نیز فتحالله مویدی رییس شورای اسلامی شهر کرمان با تاکید بر پرهیز از کارهای تکراری در تبلیغات محیطی و برگزاری مراسم دههی فجر، گفت: باید انجام کارهای نو و خلاقانه در دستور کار برگزارکنندگان مراسم دهه فجر قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود 200 مسجد در سطح شهر کرمان، اظهار داشت: اگر این مساجد در مراسم دهه فجر مشارکت کنند؛ برگزاری تبلیغات و جشنها با شور و نشاط بیشتری انجام خواهد شد.
مویدی همچنین بر تشویق و ترغیب اصناف و بازاریان برای مشارکت در مراسم دهه فجر تاکید کرد.
توزیع لوحهای فشرده حاوی سرودهای انقلابی و پرچمهای کوچک بین رانندگان تاکسی و انجام تبلیغات و نصب پوستر بر روی شیشههای تاکسیها و اتوبوسها از دیگر پیشنهادهای رییس شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص برگزاری مراسم دهه فجر بود.
نظر شما