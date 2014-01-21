به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شمس درباره زمان تحویل بلیتهای خریداری شده توسط مخاطبان و علاقهمندان آثار این دوره از جشنواره گفت: روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به تاریخ پنجم، ششم و هفتم بهمنماه بلیتها به صورت حضوری به مخاطبان و علاقهمندان حضور در سینماهای میزبان جشنواره تحویل داده میشوند.
مدیر سامانه فروش بلیت آثار حاضر در سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر درباره زمان تحویل بلیت به نهادها و سازمانهای متقاضی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده روز سهشنبه ۸ بهمنماه به تحویل بلیت نهادها و سازمانهایی اختصاص پیدا کرده است که تمایل به تماشای آثار این دوره از جشنواره را دارند.
وی درباره ساعات و مکان در نظر گرفته شده برای تحویل حضوری بلیتها در ایام مدنظر تأکید کرد: تمامی متقاضیان میتوانند از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۹ روزهای تعیین شده برای تحویل حضوری بلیتها به پردیس سینمایی ملت مراجعه کنند.
سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با دبیری علیرضا رضاداد از ۱۲ تا ۲۲ بهمنماه برگزار میشود.
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