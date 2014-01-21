۱۷۰ پروژه همزمان با دهه فجر در فردوس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رجبی مقدم با اشاره به برنامه های شهرستان فردوس در ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر 170 پروژه افتتاح می شود که از مجموع کل اعتبارات 34میلیارد و439 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و 31میلیارد و 652میلیون ریال تسهیلات بانکی است.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها به طور میانگین 523 خانوار از مزایای این پروژه ها برخوردار و برای تعداد 56نفر ایجاد اشتغال می شود.

فرماندار فردوس بیشترین پروژه را متلعق به جهادکشاورزی با 146 طرح و اعتباری بالغ بر9 میلیارد و 800 میلیون ریال دانست.

وی گفت: مهمترین و بزرگترین پروژه افتتاحی دهه فجر انقلاب اسلامی سال جاری درشهرستان فردوس افتتاح اردوگاه کشوری مجموعه آبگرم معدنی هلال احمر با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال است.

وی اظهار داشت: مهمترین شاخص انقلاب رویش های جدید بوده که هرروز برطرفداران آن افزوده می شود و جوانهای بیشتری در داخل وخارج به انقلاب می پیوندند ضمن اینکه انقلاب ما کمترین ریزش را داشته و نیروهای انقلاب همه در کنار هم به فعالیت ادامه می دهند.

رجبی مقدم اظهار امیدواری کرد: با سیاستهای جدید دولت درعرصه بین المللی و دیپلماتیک؛ مشکلات روز به روز مرتفع شود و دشمنان به حقانیت جمهوری اسلامی پی ببرند وچهره زورگویان واستکبار برمردم جهان برملا شود.