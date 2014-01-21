شهرداری مشهد جایزه ملی مدیریت مالی ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: شهرداری مشهد برای دومین سال پیاپی توانست جایزه ملی مدیریت مالی ایران را کسب کند.

وی ادامه داد: جشنواره جایزه های مدیریت مالی ایران از سال 1389 برگزار می شود و تاکنون چهار جشنواره سالانه اجرا و هر سال بر تعداد شرکت کنندگان جشنواره افزوده شده است.

وی با بیان اینکه این جشنواره از سوی یک هیات سیاستگذار علمی و دانشگاهی و به وسیله دبیرخانه مستقلی برگزار می شود، افزود: حمایت علمی مدیریت مالی حرفه ای از سوی سازمان ها و شرکت ها، تشویق و ترغیب سازمان ها و شرکتها و ارزیابی نقاط قوت و ضعف، ایجاد فضای رقابتی با انگیزه زمینه های ارتقاء و فراهم کردن شرایط تبادل تجربیات موفق مدیران مالی و ارتقا سطح دانش آنها از اهداف برگزاری جشنواره جایزه ملی مدیریت مالی ایران است.

وی یادآور شد: در این جشنواره تمامی شرکت ها و سازمان های ایرانی اعم از بخش دولتی و خصوصی می توانند در صورت داشتن شرایط شرکت کنند و در این راستا شهرداری مشهد با هدف به اشتراک گذاری تجربیات خود و همچنین استفاده از تجربیات سایر سازمان ها و شرکت ها برای دومین سال متوالی در این جشنواره شرکت کرد.

معاون مالی اداری شهرداری مشهد عنوان کرد: در جشنواره امسال جایزه ملی مدیریت مالی ایران، بیش از پانصد سازمان و شرکت تقاضای شرکت داشته اند که براساس بررسی اولیه حدود دویست سازمان و شرکت، واجد شرایط ورود به مراحل بعدی جشنواره شناخته شده اند و در مراحل بعدی مستندات و اظهارنامه آنها توسط کمیته علمی داوران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بیست و هفت سازمان و شرکت واجد شرایط دریافت جوایز جشنواره شدند.

انتظاری ادامه داد: در این جشنواره، شهرداری مشهد موفق شد برای دومین سال پی در پی جایزه تندیس بلورین را دریافت کند و این تندیس بیانگر کار حرفه ای و انضباط مالی و حسابداری در شهرداری مدیریت شهری است.