به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی در مراسم معارفه مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی بر حفظ نیروی انسانی و توسعه اشتغال زایی در این استان تاکید کرد و گفت: افراد با انگیزه دستیابی به رفاه بیشتر به پایتخت و به استان های دیگر کشور مهاجرت می کنند و برای جلوگیری از این موضوع باید اشتغال زایی در استان ها توسعه پیدا کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت های بالقوه آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: آذربایجان شرقی به لحاظ داشتن ظرفیت ها و پتانسیل ها می تواند در اشتغال زایی کشور نقش موثری داشته باشد.

وي همچنین در خصوص نقش نیروی انسانی در جامعه گفت: نیروی انسانی یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشور است و بر همین اساس مدیران آذربایجان شرقی باید زمینه ها و بسترهای لازم را برای اشتغال جوانان استان فراهم کنند.

طاهایی بر جذب سرمایه گذاران برای اشتغال زایی و افزایش تولید در آذربایجان شرقی تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاران نقش مهمی در توسعه تولید و اشتغال زایی دارد و مدیران استانی باید تمام توان خود را در این بخش به کار گیرند.