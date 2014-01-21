به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسني افزود: تحکيم بنيان خانواده با ارائه تسهيلات ازدواج به فرزندان جوان زير پوشش کميته امداد از جمله حمايت‌هايي است که کميته امداد به منظور ترويج فرهنگ ازدواج در بين جامعه هدف انجام مي‌دهد.



وي با ارائه گزارشي از تعداد مددجوياني که با حمايت‌هاي کميته امداد زمينه ازدواج آنها فراهم شده و راهي خانه بخت شده‌اند، اذعان داشت: طي سال جاري نيز با هزينه 7 ميليارد و 523 ميليون ريال زمينه ازدواج 975 زوج شامل ازدواج مجدد بانوان و جوانان خانواده هاي نيازمند فراهم شده است.



معاون حمايت و سلامت کميته امداد استان زنجان با بيان اينکه 4 ميليارد و 219 ميليون ريال از ميزان اعتبار اعلام شده از محل کمک‌هاي خيرين و نيکوکاران تامين شده است، اضافه کرد: خوشبختانه ميزان مشارکت خيرين در امر ازدواج مددجويي نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 95 درصد افزايش يافته است.



اين مسئول با بيان اينکه در حال حاضر 737 زوج جوان نيز در نوبت دريافت خدمات در بحث کمک هزينه ازدواج هستند، بيان داشت: اميدواريم همچون گذشته با همکاري و همراهي خيرين زمينه ازدواج اين تعداد مددجو نيز فراهم شود.



وي در ادامه تعداد دختران بازمانده از ازدواج زير پوشش اين نهاد را 4 هزار و 307 نفر اعلام کرد و گفت: اين مددجويان در مقطع سني بالاي 25 سال بوده و بيش از 2 هزار و 130 نفر از آنها در روستاها ساکن هستند.



حسني در پايان به برنامه‌هاي کميته امداد استان در جهت کاهش تجردگرايي و گسترش فرهنگ ازدواج نيز با اجراي برنامه‌هاي آموزشي در اين زمينه اشاره داشت و تصريح کرد: اين نهاد در راستاي گسترش اين سنت حسنه علاوه بر ارائه حمايت هاي مالي با همکاري نهادهاي فرهنگي و سازمان‌هاي مردم نهاد، برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي خود را به گروه هدف ارائه مي دهد.



ربات پرنده دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان به پرواز در آمد



،در اولین جشنواره حلقه های علمی بسیج اساتید استان زنجان ربات پرنده دانشکده فنی و حرفه ای سما به پرواز در آمد.



اولین جشنواره حلقه های علمی بسیج اساتید استان زنجان با حضور دکتر طاهری نیا معاونت علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور ،روسای دانشگاه ها، اساتید و اعضای حلقه‌های علمی در سالن شهید چمران دانشگاه پیام نور مرکز زنجان برگزار شد.



در ادامه این مراسم ربات پرنده دانشکده فنی و حرفه ای سما زنجان که با حمایت های بی دریغ حاج آقا بریری معاونت دانشگاه و رئیس مجتمع آموزشی و فرهنگی سما زنجان و توسط تیم رباتیک این دانشکده: آقایان مهندس سید عمیدالدین موسوی، سید مجید موسوی، محسن کتابی،محسن اجلی، جواد مسگرپناه، سعید بازرگان و خانم سیده رقیه متوسلین طراحی و ساخته شده بود با موفقیت به پرواز در آمد.



ربات فوق مجهز به سیستم ناوبری پیشرفته جهت حفظ تعادل در هنگام پرواز، سیستم هدایت از راه دور بی سیم بوده و قابلیت پرواز تا ارتفاع تقریبی 400 متر، پرواز بدون نیاز به کاربر، فیلم برداری از محیط، جابجای اجسام، بازدید از خطوط مخابرات و برق، شناسایی ، تشخیص و تعقیب اشیاء یا چهره ، کنترل و هدایت به نقطه مورد نظر با استفاده از GPS و ... را دارد.



دانشکده سما زنجان اولین مرکز آموزش عالی مجری رشته کاردان فنی ربات در استان زنجان است.