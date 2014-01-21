ظریف با رئیس جمهور ترکمنستان رایزنی کرد/ بازگشت وزیرخارجه به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز سه شنبه در عشق آباد در دیدار با قربان قلی بردی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان، سلام های گرم روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با ابراز خوشنودی از سطح بالای همکاریهای دو جانبه و روابط توام با رفت وآمدها و دیدارهای متقابل مقامات عالی دو کشور، سیاست خارجی دولت تدبیر و امید مبنی بر ارتقاء روابط و همکاریهای همه جانبه با همسایگان از جمله کشور ترکمنستان را مورد تاکید قرار داد.



وی با اشاره به وابستگی های اقتصادی متقابل و نقش آن در تحکیم مناسبات سیاسی فی مابین، زمینه بالقوه موجود دو کشور همسایه از جمله در حوزه های انرژی، انتقال برق، امکانات ترانزیتی و همچنین توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران برای صادرات خدمات فنی مهندسی را برشمرد.



ظریف با اشاره به برگزاری سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به عنوان چهارچوبی مناسب برای تنظیم همکاریهای جامع دو کشور ، اهمیت اراده سیاسی روسای جمهور دوکشور برای اجرایی شدن توافقات را مورد توجه قرار داد.



ظریف با اشاره به همکاریهای ترانزیت و اهمیت آن برای دو کشور، منطقه و جهان، توسعه امکانات جاده ای ، ریلی ، دریای، هوایی، مرزی، گمرکات، تسهیل تردد کامیونها و فعال شدن بنادر را یادآور شد.



وی همچنین با اشاره به تحولات حساس جهان اسلام، مناطق خاورمیانه ، قفقاز و اورآسیا و مخاطرات افراط گرایی، بر ضرورت همکاری جمعی کشورها برای مقابله با چالشها و نیز استفاده از فرصتهای همکاری های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای در جهت استقرار و تقویت صلح ، ثبات ، آرامش ، رفاه و سربلندی ملتهای منطقه تاکید کرد.



همکاری در حوزه کشورهای ساحلی دریای خزر، تقویت همکاری بین استان های مرزی ، فعالتر شدن بخشهای خصوصی ، افزایش مبادلات علمی ، فنی ، فرهنگی ، دانشگاهی و توسعه گردشگری نیز در این دیدار مورد توجه قرار گرفت.



رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار از ظریف خواست سلام های گرم وی را متقابلاٌ به روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم نماید.



بردی محمد اف با ابراز خرسندی از نتایج و تصمیمات حاصله در کمیسیون اقتصادی دو کشور در حوزه های مختلف همکاری ، بر پیگیری مراحل اجرایی و عملیاتی شدن توافقات تاکید کرد.



وی همچنین اهمیت فعال شدن همکاریهای بخش های خصوصی و تجار و فراهم شدن زمینه های لازم در این خصوص را خاطر نشان ساخت.



در این دیدار طرفین زمینه ها و ظرفیت های متقابل و مکمل را برای گسترش همکاریهای اقتصادی در حوزه های مختلف انرژی ، نفت، گاز ، برق و ترانزیت به صورت دو جانبه ، چند جانبه و منطقه ای مناسب توصیف کردند.



اضافه میشود ظریف ظهر امروز در پایان سفر خود به ترکمنستان جهت شرکت در سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با بدرقه همتای ترکمنی خود عشق آباد را ترک کرد و دقایقی پیش وارد فرودگاه تهران شد.