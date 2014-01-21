ضرب الاجل استاندار برای آماده سازی سند توسعه ظرفیت های شیلاتی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر سه شنبه با حضور مدیر کل شیلات استان و مسئولان اجرایی کنارک ضمن بازدید از بندر صیادی کنارک بر تهیه سند توسعه اسکله ها و قابلیت های شیلاتی در ظرف مدت یک ماه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بندر صیادی کنارک ظرفیت و قابلیت بسیار مناسبی به منظور ایجاد اشتغالزایی و کمک به تولید ثروت و تامین معیشیت مردم دارد اظهار داشت: این بندر یکی از بزرگ ترين بنادر صيادي كشور در زمینه تن ماهیان است که با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي لازم جهت توسعه فعاليت هاي صيادي لذا به منظور بهبود فضاي كسب و كار بايد هرچه سريعتر از اين ظرفيت ها استفاده شود .

استاندار همچنین با تاکید بر حفظ و اجرای طرح های زیباسازی یادآور شد: توسعه زیبایی ها و اجرای طرح های زیبا سازی در سواحل در كنار توسعه فعاليت هاي صنعتي امری ضروری است.

وی از وجود 25 هزار صياد و 2 هزار و 400شناور ، 11 اسكله و 105 واحد صنايع شيلاتي به عنوان ظرفيت ها و پتانسیل های مهم استان در راستای تولید ثروت و تامین نیاز های مردم استان و سایر کشور عنوان کرد و گفت: توسعه ظرفیت ها تنها با خردجمعی قابل تحقق است.

به گزارش خبرنگار مهر، عمليات اجرايي اسكله صيادي كنارك در سال 83 آغاز و درسال 89 به بهره برداري رسيد و در حال حاضر اين بندر به عنوان يكي از بزرگترين بنادر صيادي كشور به لحاظ تعداد شناورهای فعال و ميزان تخليه صيد به شمار می رود.