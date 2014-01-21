داوران سودای سیمرغ فیلم فجر معرفی شدند/ هیات داوری 8 نفره

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی، محمد داوودی، مجتبی راعی، محسن شاه ابراهیمی، پرویز شهبازی، کیانوش عیاری، فرامرز قریبیان و هوشنگ گلمکانی داوران بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر شدند.

فرهادتوحیدی : فرهاد توحيدي متولد ۱۳۳۵ رشت، فارغ التحصيل ادبيات دراماتيك دانشكده هنرهاي دراماتيك است. از آثار او می توان به هفت و پنج دقیقه، پاداش سکوت، پرونده هاوانا، توکیو بدون توقف ، گاهی به آسمان نگاه کن ، دنیا ، مربای شیرین و مرد عوضی اشاره کرد.

محمد داوودی: محمد داوودي متولد ۱۳۳۷ تهران، فارغ التحصيل از مدرسه عالي تلويزيون و سينماست. از آثار وی می توان به شکارچی، زمستان است، اشک سرما ، بهشت جای دیگری است، سفر به فردا، باران ، تو آزادی ، جنگجوی پیروز، تولد یک پروانه و رنگ خدا اشاره کرد.

مجتبی راعی : متولد ۱۳۳۶ اصفهان، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس، از آثار وی می توان به ترنج ، عصر روز دهم ، سفر به هیدالو ، صنوبر ، جنگجوی پیروز ، تولد یک پروانه و غزال اشاره کرد.

محسن شاه ابراهیمی: متولد ۱۳۳۳، فارغ التحصیل طراحی صحنه از دانشگاه هنرهای زیبای فلورانس ایتالیا است . از فعالیت های هنری او می توان به فیلم هایی مانند آدم برفی، زشت و زیبا، پسر مریم ، ایران سرای من است ، متولد ماه مهر، مومیایی ۳، مسافر ری ، شب های روشن، ایستگاه متروک ، مهمان مامان و به رنگ ارغوان اشاره کرد.

پرویز شهبازی: متولد ۱۳۴۱ تهران، کارگردان، نویسنده و تدوینگر است. او به خاطر کارگردانی فیلم دربند در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی شد. از آثار وی می توان به دربند ، عیار ۱۴ ، نفس عمیق ، نجوا و مسافر جنوب اشاره کرد.

کیانوش عیاری: متولد ۱۳۳۰ اهواز، نویسنده و کارگردان است. او تا به حال برنده دو لوح زرین و یک سیمرغ بلورین در سالهای ۶۴ و ۶۶ و ۸۳ از جشنواره فیلم فجر شده‌است. او خالق آثاری چون تنوره دیو، شبه گژدم، آن سوی آتش، آبادانی ها، شاخ گاو، بودن یا نبودن ، سفره ایرانی، و بیدار شو آرزو است.

فرامرز قریبیان: متولد ۱۳۲۰ تهران، بازگر و کارگردان سینما که تا کنون سه سیمرغ بلورین بهترین بازیگری مرد را از جشنواره بین المللی فیلم فجر دریافت کرده است. قریبیان در فیلم هایی مانند شهر زیبا، تجارت، رقص در غبار، رد پای گرک، بندرمه آلود ، رئیس، اشک و لبخند، آلزایمر و... نقش آفرینی کرده است. وی با ساخت چشم هایش و گناهکاران هم کارگردانی را تجربه کرد.

هوشنگ گلمکانی: متولد ۱۳۳۳گرگان، او فارغ‌التحصیل رشته سینما و تلویزیون از دانشكده هنرهای دراماتيک تهران (دانشكده سينما ـ تئاتر دانشگاه هنر) است.سردبیری مجله فیلم به مدت ۳۲ سال از او نزد اهالی فرهنگ چهره ای معتبر ساخته است.