به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله لطفی ظهر سه شنبه در اولین همایش صنعتگران وشهردار وشورای اسلامی شهر قیدار با حضور بیش از 700نفر از مغازه داران صنعتگر در فرهنگسرای اشراق خدابنده با بیان اینکه در نظر گرفتن زمین مناسبی در خارج از شهر، مشاغل مزاحم داخل شهر منتقل می‌شوند افزود: در راستای ساماندهی صاحبان مشاغل مزاحم و انتقال آن‎ها به خارج از شهر تاکنون 750 نفر در این طرح ثبت‎نام کرده‎اند.



وی ادامه داد: مشاغل مزاحم شامل فعالیت‎‎هایی هستند که علاوه بر ایجاد سر و صدا و آلودگی صوتی در نازیبایی شهر نیز تاثیر دارند که از آن جمله فعالیت‎هایی از جمله صاف‌کاری و تعمیر اتومبیل، مکانیکی و تعویض روغنی‌ها می‎باشد.



لطفی تصریح کرد: با توجه به 40 هکتار زمینی که در منطقه مناسبی تهیه شده که در ورودی شهر از مسیر همدان به خدابنده و کمربندی در حال احداث است، بسیاری از مشاغلی که در زمره مشاغل مزاحم تعریف نشده‌اند، از جمله دارندگان نمایشگاه‌های اتومبیل نیز خواستار دریافت زمین جهت انتقال فعالیت به این منطقه شده‌اند.این مسوول تاکید کرد: این زمین در مراحل مقدماتی آماده‎سازی و تفکیک جهت واگذاری و ساخت و ‎ساز برای صاحبان این مشاغل است.



شهردار قیدار خاطرنشان کرد: انتقال این فعالیت‎ها به خارج از شهر علاوه بر ایجاد منظر مناسب در سیمای شهری از ایجاد سر و صدای مزاحم نیز در جهت رفاه حال شهروندان کم می‌کند و علاوه برآن با فعالیت در یک منطقه منسجم دسترسی به این خدمات به ویژه در مناطق پرتردد راحت‎تر خواهد شد.



لطفی با بیان اینکه این منطقه با عنوان "زمین صنعت‌گران" نام‌گذاری شده است، گفت: در نظر داریم با هدف تشویق صاحبان این‌گونه مشاغل تا حد امکان تسهیلات ویژه‌ای برای انتقال به این منطقه را داشته باشیم که از آن جمله ارایه مجوز رایگان برای احداث مکان فعالیت برای فعالان است.



شهردارقیدار با بیان اینکه شهرستان خدابنده با تمام استعداد ها وپتانسیلها چرا توسعه نیافته است گفت:شهروندان مجبور به همراهی با شهردار نیستند این ضعف شهردار را می رساند که نمی تواند خودش را با مردم همراه وهمدل نماید ما مسئولین باید در جهت توسعه شهر وشهرستان کارهایی را انجام دهیم تا مردم نیز به ما اعتماد کرده وحرکت کنند؛چراکه اگر ما نخواهیم هیچ تحولی ایجاد نمی شود.



لطفی به نقش مردم در توسعه شهر و شهرستان اشاره کرد و گفت: در وهله اول خود مردم هستند که باعث حرکت در کارهای عمرانی و آبادانی می شوند چرا که اگر مردم نخواهند هیچ کاری صورت نمی گیرد واگر مردم بخواهند در عمران وآبادانی معجزه ایجاد می شود.



شهردار قیدار با بیان اینکه عملکرد 3 ساله شهرداری با 15 سال گذشته برابری می کند؛ افزود: در حال حاضر 40 برابر 40 سال گذشته عمران ، آبادانی وتوسعه فضای سبز کار صورت گرفته است که کوه 150 هکتاری پنجه علی واحداث راه ارتباطی به مسافت8کیلومتر وکاشت 5 هزار نهال که 40 هزار هزارنهال مثمر نیز در آینده غرس خواهد شد ویا احداث پارک 10هکتاری بانوان که دیوارکشی وساخت ساختمان 70درصد به اتمام رسیده است از جمله آنها می باشد.



لطفی گفت:در هنگام ساماندهی وتعریض ورودیهای شهر قیدار دوستی از روی دلسوزی به من گفت:این همه کارها را شروع کردی ونمی توانی به سرانجام برسانی که من به وی گفتم شما به قدرت مردم قیدار پی نبردی وگرنه این حرفها را نمی زدی.



وی به چهار بانده نمودن ورودیها، تملک اطراف بقعه حضرت قیدار نبی (ع) و آزاد سازی بناهای اطراف اشاره وگفت:در طول 46سال گذشته حتی یک متر آزاد سازی صورت نگرفته بود که اینهمه ساختمان تخریب وآزاد سازی شد و آسفالت ریزی، جدولگذاری، احداث فضاهای سبز کوچک را از صورت گرفت.



شهردار قیدار با بیان اینکه رساندن بودجه 500 میلیونی تومانی شهرداری قیدار به 12 میلیارد تومانی کار ساده ای نبود؛ گفت: امروز بودجه شهرداری شهر قیدار با شهرداری ابهر برابری می کند این در حالی است که آنها سالانه چندین میلیون از صنعت اعتبار می گیرند.



شهردار قیدار مطرح کردن این موضوع که همه ما به دنبال توسعه و رشد همه جانبه شهرستان هستیم گفت: به برکت مردم حرکت عظیمی صورت گرفته که در سال آینده خیابان طالقانی به خیابان حسینیه وصل خواهد شد.



لطفی با اظهار اینکه با اراده و عزم یک مسئول مشکلات بسیار بزرگ بسیار راحت مرتفع خواهد شد گفت: شهرداری و شورای اسلامی تصمیم گرفته اند با همت خود مردم و حمایت صنعتگران صنایع مزاحم شهری را از شهر خارج کرده و به نگرانیهای شما پایان دهد.



وی به تأمین 40 هکتار زمین در کنار جاده حصار اشاره کرد و اظهار کرد: تا عید نوروز بحثهای تغییر کاربری انجام و بعد از عید نوروز زیر سازی وجدولگذاری خیابانها صورت خواهد گرفت.



لطفی از مساعدت اعضای شورای اسلامی و معتمدین 7 نفره صنعتگران اشاره کرد و گفت: به هر یک از صنتگران 120 متر زمین ارائه خواهد شد که شهرداری پی گیر اخذ وام 20 میلیون تومانی برای احداث هر یک از مغازه ها می باشد که در این مورد نامه به دکتر محمدی معاون وزیر اقتصاد ارائه کرده ایم.



شهردار قیدار گفت: میدان احشام شهر 3ماه قبل شروع شده و بسیاری از کارهای آن صورت گرفته که در تیر ماه 93 به بهره برداری می رسد تا دامداران و چوبداران شهرستان در رفاه و آسایش بوده وبه کار خود در سلامت ادامه دهند.



شهردار قیدار و اعضای شورای اسلامی شهر را پی گیر مسائل و مشکلات صنعتگران اشاره کرد و افزود: زمین خریداری شده از یک طرف به جاده حصار و از طرف دیگر به کمربندی در حال احداث و از طرف دیگر به میدان میوه و تره بار وصل می شود که در جهت رضای مردم که رضای خداوند متعال نیز در آن می باشد خریداری صورت گرفته است.



لطفی متراژ زمینهای صنعتگران را بین 80 تا 120 متر و عرض خیابانها را از بالای 14 متری تا 20 متر عنوان نمود. در ادامه صنعتگران پرسشهای خود را در خصوص احداث سایت صنایع مزاحم شهری مطرح نمودند که شهردار به همه آنها پاسخ داد.