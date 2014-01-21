ابراز امیدواری سوئد به بازگشت دائمی به بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران ارشد "اس ای بی" بانک سوئد به همراه سفیر این کشور در ایران با رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران دیدار کردند.



غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این دیدار با اشاره به اینکه مبادلات اقتصادی ایران و سوئد پایین است، گفت: زمینه های افزایش مبادلات وجود دارد و می توان روابط اقتصادی دو کشور را توسعه داد.



وی، همکاری در زمینه قطعات اتومبیل ، نفت ، گاز و انرژی و همچنین همکاری در زمینه محصولات کشاورزی را از زمینه های همکاری ایران و سوئد بیان کرد.



شافعی گفت: برای آغاز مجدد همکاریهای ایران و سوئد و توسعه روابط اقتصادی دو کشور لازم است بخش‌های خصوصی همکاری کنند و مبادله هیئت های تجاری بخش خصوصی می تواند آغاز خوبی باشد.



وی افزود: آماده ایم با توسعه و تحکیم روابط اقتصادی با دیگر کشورها و به ویژه سوئد به دیپلماسی کشورمان کمک کنیم ،زیرا تحکیم روابط اقتصادی بهترین کمک به پایداری روابط سیاسی است.



شافعی گفت: سوئد در رقابت پذیری اقتصادی در دنیا مقام دوم را دارد که نشان می دهد اقتصاد آن پویاست و در بحران جهانی اقتصادی نیز کشورهای عضو حوزه اسکاندیناوی از جمله سوئد کمترین صدمه را دیدند.

وی افزود: در تسهیل ارتباط میان ایران و سوئد باید ارتباط بخش‌های خصوصی را تسهیل کرد.



"ماگنوس شولتز" مشاور عالی رئیس بانک اس ای دی سوئد نیز در این دیدار گفت: حدود یک درصد از جمعیت سود را ایرانیان یا سوئدی های ایرانی تبار تشکیل می دهند و ایرانیان از موفق ترین مهاجران در سوئد هستند البته مزیت ایران علاوه بر منابع طبیعی ، منابع انسانی آن است که ما نیز در سوئد از آن بهره مندیم.



وی افزود : شرکت‌های سوئدی فقط برای فروش در بازار ایران حضور ندارند بلکه در ایران تولید دارند که شرکتهای ولوو و و اسکانیا از ان جمله است و برخی از مدیران این دو شرکت ایرانی هستند.



وی گفت: به توافقنامه مقدماتی ژنو بسیار امیدواریم که پایه های آن مستحکم باشد تا ما بازگشت دائمی به ایران داشته باشیم.



سفیر سوئد نیز در ایران با تأکید بر ورود بخشهای خصوصی دو کشور در حوزه گسترش روابط اقتصادی گفت: نقش ما در این باره تسهیل کننده است و ما چارچوب ها را آماده می کنیم، البته علاقه ما به همکاری در زمینه بسته بندی و بهینه کردن مصرف سوخت در کمک به محیط زیست است.



پیتر تیلر افزود: مبادلات دو کشور کاهش یافته است اما در گسترش روابط نباید روی عدد و رقم کار کنیم.



حسین نقره کار دبیر کل اتاق ایران نیز در این دیدار گفت: با توجه به وضع جدید ، امیدواریم سوئدی ها نقش آفرینی خوبی داشته باشند البته توصیه جدی ما توسعه همکاریها در زمینه نفت و گاز است.

