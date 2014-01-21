به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی ظهر امروز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه در حاشیه مراسم رونمایی از 12 محصول برتر خودکفایی صنعت رسانه به گفتگو با خبرنگاران پرداخت.

وی در پاسخ به مهر در این زمینه که چقدر صادرات صنایع جدید رسانه ای به دیگر کشورها جدیت دارد، اظهار کرد: برخی از کشورها از ما درخواست کردند تا این محصولات را به آنها بفروشیم با این حال ما برای شروع تولید احتیاج به سرمایه گذاری اولیه داریم و این موضوع ضروری است تا بتوانیم بسته های تولیدی را ارسال کنیم که فکر می‌کنم در آینده نزدیک این موضوع به نتیجه برسد.

رئیس سازمان رسانه ملی افزود: کشورهای مختلف منطقه از جمله متقاضیان این محصولات هستند و آخرین جایی که من با مسئولان آن صحبت کردم کشور عمان بود.

ضرغامی با بیان اینکه طبق طراحی و اولویت بندی به تولید این صنایع رسیده‌اند، تصریح کرد: همکاران ما با بودجه محدود در این حوزه خودکفا شده اند و با توجه به قیمت پایینی که بسیاری از تجهیزات دارد کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان خریداری آن هستند و ما با برنامه‌ریزی روی صادرات می‌توانیم محصولاتی به قیمت پایین‌تر از کشورهای سازنده مشابه و با کیفیت خوب و اداره فنی مناسب، به کشورهای متقاضی بفروشیم.

وی ادامه داد: اگر اعتبارات بیشتری برای صدا و سیما فراهم شود هر روز فناوری‌های جدید با قابلیت‌های خاص ایجاد خواهد شد و ما در صدا و سیما با تکیه بر شرکت‌های گوناگون می‌توانیم شاهد افتخارات دیگری باشیم.

رئیس صدا و سیما با اشاره به دوران جنگ ادامه داد: آن زمان نیز ما در صنایع خودکفایی و پیشرفت‌های زیادی کردیم از جمله فعالیتهای موشکی از یک موشک مینی کاتیوشا 107 میلی متر که 9 کیلومتر برد داشت با آغاز اولین مرحله صنایع خودکفایی به موشکهای هدایت شونده 2000 کیلومتر رسیدیم که به صورت بومی توسط فرزندان همین ملت ساخته شد و امروز دنیا روی ما حساب می کند. توانمندی علمی بالا در حوزه صنایع موشکی می تواند به دلیل فرصتهایی باشد که به کارشناسان این رشته اختصاص داده شد.

وی درباره دفاع از سخنان رئیس جمهور در اختتامیه جشنواره جام جم اظهار کرد: حرفهایی که گفته شده من از تعامل با رئیس جمهور دریافت کردم که ایشان به آزادی بیان اعتقاد دارد و اینکه افراد چه برداشتهایی از این موضوع داشته اند و آن را چگونه انعکاس داده اند موضوعی است که متاسفانه فرصت پیگیری اش را نداشتم.

ضرغامی در خصوص تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه تولیدات پیشین توضیح داد: روز به روز هم کیفیت عملکردهای تجهیزات افزایش پیدا کرده است. کیفیت فنی برای ضبط برای ارسال تصویر در این حوزه فوق العاده مهم است و خوشبختانه با سیستم های اصلاحی و افزایش کیفیتی که همکاران در شرکت‌های حوزه دانش بنیان داشته اند به نظر می رسد مساله کیفیت مورد توجه همه است و در کنار آن کارهای جدیدی نیز انجام شده که قبلا نبوده است.

رئیس رسانه ملی اذعان کرد: با توجه به نیازهایی که در کشور احساس می شود اولویت ما راه اندازی شبکه های دیگر در تهران است. ما می توانیم در پایتخت چند شبکه دیگر راه اندازی کنیم منتهی مساله جدی ارسال این سیگنال به استانهاست. ما با تلاش توانستیم شبکه هایی در سراسر کشور راه بیاندازیم. در واقع ما دو تی اس 8 شبکه ای داشتیم که 16 شبکه را در استانها پوشش می داد 8 شبکه با فشرده سازی به 10 شبکه افزایش پیدا کرد و این آخرین ظرفیت پهنای باند دستگاههای فرستنده و گیرنده است.

وی ادامه داد: ما در استانها در شرایط فعلی بیش از 20 شبکه نداریم و برنامه شبکه نسیم هم در شبکه استانی استانهای مختلف پخش می‌شود و شبکه‌های جدید در استانها فرستنده جدید می‌خواهد.

ضرغامی با بیان اینکه دولت و مجلس باید در اولویت‌بندی بودجه‌ها به صدا و سیما توجه کنند، متذکر شد: اولین حق مردم این است که صدا و تصویر خودشان را داشته باشند و وظیفه ما این است که این درخواست را به نقاط مرزی و روستاهای دور نیز برسانیم. در خصوص شبکه‌های جدید ما با دستگاه‌هایی از جمله وزارت آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وارد گفتگو و مذاکره شده ایم و همچنین دیگر دستگاه‌هایی که می توانند در تولید محتوا و پذیرش بخشی از بودجه ها به ما کمک کنند. البته کمک آنها محدود و بار اصلی بر دوش صدا و سیماست.

رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به پرسشی در خصوص ممنوع الکار بودن هنرمندان در این سازمان اظهار کرد: صدا و سیما با گستره وسیعی با هنرمندان کار می کند و دهها هزار مجری، تهیه‌کننده و عوامل تولید در سطح شبکه های تهران و استانها و برون مرزی با ما همکاری می کنند. ممکن است هنرمندی در مقطعی پر کار یا کم کار باشد یا نوع همکاری خود را تغییر دهد در کارهای تشویقی 30 صنف در کنار یکدیگر هستند و در سازمان دهها شغل وجود دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به نیازها و اولویت‌ها ممکن است نوع استفاده از افراد متفاوت باشد همانطور که معاون سیما گفته است ما ممنوع التصویر نداریم. در ضمن ممنوع الکار هم غلط است زیرا به کلمه عربی کلمه فارسی اضافه نمی شود.

ضرغامی همچنین در مورد فعالیت شبکه های فارسی زبان تصریح کرد: سیاستی که نظام رسانه ای سلطه در طول سالهای گذشته داشته احداث شبکه های ماهواره ای است و تمرکز کار آنها برای مقابله با انقلاب اسلامی و ملت ایران، بدون تردید همین شبکه ها است. زبان فارسی با توجه به تعداد ایرانیها و دیگر فارسی زبانان جهان بسیار محدودتر از آن است که 150 شبکه فارسی زبان راه اندازی شود این موضوع نشان‌دهنده اهمیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران است. راه اندازی شبکه ها و مزیت هایی که بیگانگان فکر می کنند برای ملت ایران اهمیت دارد بی فایده است و مردم صرفا پس از برطرف شدن کنجکاویشان یا مورد توجه قرار دادن یک سریال یا فیلم در این شبکه ها آنها را از خاطر می برند اما ارتباط رسانه ملی با مردم بسیط و محکم تر است و مردم خودشان را در تلویزیون و رادیو می بینند بنابراین این شبکه‌ها خطری برای جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی آید گرچه بهتر است مسئولان اعتبارات کافی را فراهم کنند تا به ویژه در حوزه آثار نمایشی بتوانیم از این ظرفیت برای مردم استفاده کنیم.