فشار زیادی را برابر سایپا تحمل کردیم/ سه امتیاز مهم را گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از پیروزی 2 بر یک عصر امروز سه شنبه تیمش برابر سایپا البرز در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید دستگردی تهران ضمن بیان این مطلب افزود: نیمه اول سایپا فشار زیادی را روی دروازه ما وارد آورد اما ما تحمل کردیم و توانستیم به نتیجه ای که می خواستیم دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه سایپا هم می توانست برنده این دیدار باشد افزود: ما بازی سنگینی را پشت سرگذاشتیم و سه امتیازی را کسب کردیم که خیلی برای ما مهم بود. سایپا فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و یک ضربه پنالتی را هم از دست داد. با این حال سایپا هم می توانست پیروز این دیدار باشد. آنها خوب دویدند و خوب هم بازی کردند اما در نهایت این نفت بود که با همه مشکلاتی که داشت به پیروزی رسید.

گل محمدی با بیان اینکه ثمره دادن بازیکنان به تیم زیر 22 سال مصدومیت آنها بوده است گفت: ما در دیدارهای پیش رو باید خارج از خانه به مصاف مس و ملوان برویم و این کار ما را سخت می کند. امیدوارم با رسیدن بازیکنان مصدوم بتوانیم با تمام توان به مصاف حریفان برویم.