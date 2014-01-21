به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای روسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی گلستان اسلامی استان اظهار داشت: بیشترین جمعیت دانشجویی در استان به ترتیب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی و کارشناسیارشد حضور دارند که البته این آمار نشان دهنده این است که در مقطع تحصیلات تکمیلی برنامه های خوبی انجام نشده است.
عجم نوروزی افزود: در استان حدود 13هزار متقاضی برای ورود به تحصیلات تکمیلی اعلام آمادگی کرده اند که از این بین واحدها و مراکز ما توانستند فقط 2 هزار و 500 نفر را جذب کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون 31 درصد جمعیت دانشجویی استان در دانشگاههای آزاد اسلامی تحصیل میکنند که البته این دانشگاه با یک عقب افتادگی 15 تا 19 درصدی مواجه شده است.
رئیس دانشگاه آزاد گلستان با عنوان اینکه تعداد رشتههای تحصیلات تکمیلی در مدت یکسال گذشته فقط 50درصد رشد داشته است اظهار داشت: این استان در مقایسه با سایر استانها در زمینه رشتههای تحصیلات تکمیلی و دکترا دچار عقب ماندگی است و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه در استان در مجموع چهار رشته دکترا در دانشگاه های آزاد اسلامی دانشجو می پذیرند، گفت:در حال حاضر دانشجویان در یک گرایش دکترا در واحد گرگان و سه گرایش دکترا در واحد علیآباد کتول مشغول به تحصیل هستند.
عجم نوروزی با عنوان اینکه 28 هزار دانشجو در استان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: هم اکنون 500 رشته در دانشگاههای آزاد اسلامی در استان مجوز دارند که بیشتر دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی هستند.
وی با عنوان اینکه تنوع رشته ها در استان بسیار کم است، افزود: به دلیل عدم تنوع رشته ای در استان دانشجویان برای تحصیل به استان های دیگر می روند و در حال حاضر سرانه دانجویی در استان چهار و نیم درصد است.
رئیس دانشگاه آزاد واحد گرگان با اشاره به عوامل کم شدن جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد، تصریح داشت: بالا بودن شهریه ها، کمبود رشته های مورد علاقه ،کمبود رشته تحصیلات تکمیلی و دکترا ،عدم استقبال داوطلبان از اغلب رشته های موجود،نامناسب بودن هرم اعضائ هیئت علمی و استقراض وام های بانکی و بدهکاری باعث کاهش دانشجو در دوسال اخیر شده است و همچنین افزایش هزینه 40درصدی حقوق کارکنان را از نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 648 عضو هیئت علمی تمام وقت و 840 عضو هیئت علمی حقالتدریس در دانشگاه فعالیت میکنند که این دانشگاه تلاش دارد تا تعداد اعضای علمی تمام وقت و نیمه وقت را افزایش دهد.
رئیس منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: در حال حاضر 72 مرکز آموزش عالی در استان فعالیت می کند که از این بین تعداد 13 واحد از 72 مرکز متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است.
وی افزود:از جمله واحدهایی که در شهرستان های مختلف فعالیت می کند واحدهای گرگان ، گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، بندرگز، علیآبادکتول، و شش مرکز شامل آققلا، بندرترکمن،گمیشان، کردکوی، کلاله، گالیکش را شامل میشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اظهار امیدواری کرد که دبیر خانه این دانشگاه بتواند به درستی به کار خود ادامه دهد، گفت:از16 شهریورسال 1393 دانشگاه های آزاد اسلامی استان های گلستان و سمنان در منطقه 10 از هم تفکیک شدند وتشکیلات اداری و دبیرخانه ای با برگزاری انتخابات و تشکیل کمیته های اجرایی ،فرهنگی، هنری و پژوهشی از هم جدا شد.
وی وجود امکانات مناسب آموزشی و پزوهشی را از نقاط قوت دانشگاه آزاد اسلامی دانست و افزود: در حال حاضر این دانشگاه دارای 70هزار هکتار عرصه دانشگاهی و بزرگترین کتابخانه دانشگاهی در استان است که بیش از 300هزار جلد کتاب را در خود جای داده است.
عجم نوروزی ادامه داد:همچنین وجود مدرن ترین استخر،بزرگترین سالن آمفی تئاترو وجود مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی پیشرفته می تواند زمینه ای برای پیشرفت در عرصه صنعت و پژوهش باشد.
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