به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای روسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی گلستان اسلامی استان اظهار داشت: بیشترین جمعیت دانشجویی در استان به ترتیب در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی و کارشناسی‎ارشد حضور دارند که البته این آمار نشان دهنده این است که در مقطع تحصیلات تکمیلی برنامه های خوبی انجام نشده است.

عجم نوروزی افزود: در استان حدود 13هزار متقاضی برای ورود به تحصیلات تکمیلی اعلام آمادگی کرده اند که از این بین واحدها و مراکز ما توانستند فقط 2 هزار و 500 نفر را جذب کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون 31 درصد جمعیت دانشجویی استان در دانشگاه‌های آزاد اسلامی تحصیل می‎کنند که البته این دانشگاه با یک عقب افتادگی 15 تا 19 درصدی مواجه شده است.

رئیس دانشگاه آزاد گلستان با عنوان اینکه تعداد رشته‎های تحصیلات تکمیلی در مدت یک‎سال گذشته فقط 50درصد رشد داشته است اظهار داشت: این استان در مقایسه با سایر استان‎ها در زمینه رشته‎های تحصیلات تکمیلی و دکترا دچار عقب ماندگی است و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه در استان در مجموع چهار رشته دکترا در دانشگاه های آزاد اسلامی دانشجو می پذیرند، گفت:در حال حاضر دانشجویان در یک گرایش دکترا در واحد گرگان و سه گرایش دکترا در واحد علی‎آباد کتول مشغول به تحصیل هستند.

عجم نوروزی با عنوان اینکه 28 هزار دانشجو در استان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: هم اکنون 500 رشته در دانشگاه‎های آزاد اسلامی در استان مجوز دارند که بیشتر دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی هستند.

وی با عنوان اینکه تنوع رشته ها در استان بسیار کم است، افزود: به دلیل عدم تنوع رشته ای در استان دانشجویان برای تحصیل به استان های دیگر می روند و در حال حاضر سرانه دانجویی در استان چهار و نیم درصد است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد گرگان با اشاره به عوامل کم شدن جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد، تصریح داشت: بالا بودن شهریه ها، کمبود رشته های مورد علاقه ،کمبود رشته تحصیلات تکمیلی و دکترا ،عدم استقبال داوطلبان از اغلب رشته های موجود،نامناسب بودن هرم اعضائ هیئت علمی و استقراض وام های بانکی و بدهکاری باعث کاهش دانشجو در دوسال اخیر شده است و همچنین افزایش هزینه 40درصدی حقوق کارکنان را از نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 648 عضو هیئت علمی تمام وقت و 840 عضو هیئت علمی حق‎التدریس در دانشگاه فعالیت می‎کنند که این دانشگاه تلاش دارد تا تعداد اعضای علمی تمام وقت و نیمه ‎وقت را افزایش دهد.

رئیس منطقه 27 دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: در حال حاضر 72 مرکز آموزش عالی در استان فعالیت می کند که از این بین تعداد 13 واحد از 72 مرکز متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی افزود:از جمله واحدهایی که در شهرستان های مختلف فعالیت می کند واحدهای گرگان ، گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، بندرگز، علی‎آبادکتول، و شش مرکز شامل آق‎قلا، بندرترکمن،گمیشان، کردکوی، کلاله، گالیکش را شامل می‎شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان اظهار امیدواری کرد که دبیر خانه این دانشگاه بتواند به درستی به کار خود ادامه دهد، گفت:از16 شهریورسال 1393 دانشگاه های آزاد اسلامی استان های گلستان و سمنان در منطقه 10 از هم تفکیک شدند وتشکیلات اداری و دبیرخانه ای با برگزاری انتخابات و تشکیل کمیته های اجرایی ،فرهنگی، هنری و پژوهشی از هم جدا شد.

وی وجود امکانات مناسب آموزشی و پزوهشی را از نقاط قوت دانشگاه آزاد اسلامی دانست و افزود: در حال حاضر این دانشگاه دارای 70هزار هکتار عرصه دانشگاهی و بزرگترین کتابخانه دانشگاهی در استان است که بیش از 300هزار جلد کتاب را در خود جای داده است.

عجم نوروزی ادامه داد:همچنین وجود مدرن ترین استخر،بزرگترین سالن آمفی تئاترو وجود مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی پیشرفته می تواند زمینه ای برای پیشرفت در عرصه صنعت و پژوهش باشد.