به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاهورانی عصر سه شنبه در نشست با روسای مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد استان ابراز داشت: در حال حاضر 95 در صد هزینه های این دانشگاه وابسته به شهریه و فقط پنج درصد آن وابسته به تلاش در حوزه های سرمایه ای است.

وی افزود: تلاش داریم بر اساس برنامه ای که تدوین کرده ایم در چهار سال آینده درآمد زایی دانشگاه ها را در حوزه های مختلف به 20 درصد برسانیم و 80 درصد هزینه های ما وابسته به شهریه ها باشد.

شاهورانی ادامه داد: همچنین در نظر داریم تا با کارهایی که در این حوزه انجام میدهیم درآمد زایی دانشگاه ها را به 50درصد رسانده و تنها 50 درصد به شهریه های دانشجویان وابسته باشیم.

این مسئول با اشاره به برنامه های آینده این دانشگاه در این حوزه عنوان داشت: ایجاد شرکت های دانش بنیان یکی برنامه های خوبی است که می توانیم در آن ورود پیدا کنیم چرا که احتیاج داریم تا صنعت و تکنولوژی را با دانشگاه ارتباط دهیم و در حال حاضر در همه دنیا این کار انجام می شود.

وی اذعان کرد: در این حوزه باید به دنبال پژوهش هایی باشیم که منجر به حل تکنولوژی می شود و جوانان را به سمت درآمد زایی و کارآفرینی هدایت کنیم.

نماینده رئیس دانشگاه آزاد در هیئت امنای استان های گیلان، مازندران و گلستان ایجاد پارک های علم و فناوری را یکی دیگر از راه های توسعه علم و دانش عنوان کرد و تاکید کرد: این پارک ها می تواند مسیری برای ارتباط دادن صنعت با دانشگاه باشد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها می توانند با توجه به توانایی هایی که دارند زمینه هایی را برای ایجاد مراکز رشد در استان خود فراهم کرده و در این مسیر حرکت کنند.

شاهورانی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید به سمت درآمد زایی حرکت کنند، عنوان داشت: استان گلستان با توجه به جاذبه هایی که دارد می تواند بیش از این پیشرفت کند ولی متاسفانه هنوز 29هزار دانشجو را با توجه به موقعیت های خود دارا است و معلوم است که در این استان کم کاری شده که باید بیش از این تلاش شود