تجلیل مجمع جهانی تقریب مذاهب از عبدالله رئیسی شاعر بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم قرار است از دو چهره ملی که در چند سال اخیر در زمینه تقریب مذاهب اسلامی فعالیت‌های موثری داشته اند، تقدیر به عمل بیاید، که بر همین اساس، عبدالله رئیسی از استان بوشهر و همچنین محمدعلی مجاهدی، شاعر مطرح معاصر که تا کنون کتابهای متعددی در زمینه وحدت اسلامی و توصیف پیامبر اکرم (ص) چاپ کرده است، دو چهره‌ای هستند که امسال و در نخستین جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و لوح تقدیر و هدایای خود را از آیت الله اراکی، رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب دریافت خواهند کرد.

قابل ذکر است مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هر ساله برنامه هایی را با حضور شخصیت های برجسته دنیای اسلام به منظور تقویت وحدت اسلامی در سطح کشورهای اسلامی برگزار می کند که برگزاری نخستین جشنواره ملی رسول مهربانی نیز از جمله فعالیتهایی است که در همین راستا برگزار می شود.

رئیسی، به غیر از دبیر سه دوره جشنواره بین المللی شعر تقریب با حضور شاعرانی از ایران و چند کشور اسلامی در بوشهر (کنگان)، از سال 86 تا کنون دبیر علمی هشت دوره نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان بوشهر که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد، را نیز به عهده داشته است.

