به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح ذیل است:

بیش از آغاز مسابقه بازی تیم‌های استقلال تهران و گسترش تبریز از ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پخش شد و واکنش هواداران دو تیم را در پی داشت هواداران ذوب آهن و استقلال پیش از آغاز بازی و هنگام گل خوردن تیم پرسپولیس به شدت خوشحالی کردند. هنگامی که اسکوربرد ورزشگاه فولاد شهر چهره عجیب سرمربی تیم پرسپولیس را نشان می داد هواداران استقلال وی را هو کردند.

هنگام پخش دیدار پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز با شعارهایی علیه محسن مسلمان و پیام صادقیان دو بازیکن پرسپولیس که در هفته های گذشته حواشی بسیاری درباره قلیان کشیدن آنها شنیده می شد سر دادند.

ذوب آهن پیش از آغاز مسابقه با گرمکن های قرمز رنگ مشغول گرم کردن بودند و استقلالی ها نیز با گرمکن های مخصوص خود نیز پیش از بازی گرم می کردند.

سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و امیر قلعه نویی سرمربی استقلال تهران قبل از آغاز مسابقه در دفتر ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با یکدیگر جلسه ای برگزار کردند و دقایقی با هم صحبت می کردند قلعه نویی قبل از بازی در دفتر ورزشگاه فولاد شهر مشغول تماشای دیدار پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز بود و با دقت این بازی را تماشا می کرد.

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن به همراه معاونان خود در ورزشگاه فولاد اصفهان حضور پیدا کرده و بازی را از نزدیک تماشا می کرد قبل از آغاز مسابقه قاسم حدادی فر، میلاد غریبی، سینا عشوری، محمدرضا خانزاده، اکبر ایمانی و محسن بیاتی نیا بازیکنان تیم ذوب آهن طرف نیمکت استقلال رفته و با کادری فنی استقلال و امیر قلعه نویی کردند یا شهید حسن قاضی شهید شاخص سال از سوی بسیج ورزشگاه استان اصفهان در این بازی گرامی داشته شد و بازیکنان ذوب آهن با پیراهنهایی که تصاویر شهید قاضی در آنها نقش بسته بود وارد زمین فولاد شهر اصفهان شدند. از تیم استقلال غلام نژاد، محمد قاضی، آندرانیک تیموریان به سمت نیمکت ذوب آهن و با تقوی سرمربی ذوب آهن و کادر فنی باشگاه اصفهانی خوش و بش کردند بازو بند کاپیتانی بار دیگر در این مسابقه بر بازوی محمد صلسالی مدافع اصفهان بسته شد.