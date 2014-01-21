حجت الاسلام روح الدین دریکوند رئیس شورای هیئات مذهبی کشور شد

حجت الاسلام سعید مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به دنبال برگزاری انتخابات شورای هیئات مذهبی کشور در سازمان تبلیغات اسلامی در تهران حجت الاسلام روح الدین دریکوند به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی کشور انتخاب شد.

وی با بیان اینکه حجت الاسلام دریکوند برای سومین دوره متوالی است که به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی کشور انتخاب می شوند، عنوان کرد: در این دوره از انتخابات 9 نفر کاندیدای کسب عنوان ریاست شورای هیئات مذهبی کشور بودند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که حجت الاسلام دریکوند با کسب 22 رای از مجموع آرای 27 استان شرکت کننده در این انتخابات توانست حائز اکثریت آرا شود.

حجت الاسلام مهدوی امین کسب این عنوان را موفقیتی برای استان لرستان دانست و بیان داشت: این امر نشان دهنده ظرفیت و توانایی بالایی است که در حوزه فعالیت هیئات مذهبی در استان لرستان وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری به منظور شکوفایی بیشتر و ارتقا فعالیت هیئات مذهبی در لرستان عنوان کرد: تقویت توانایی های موجود در این بخش نیازمند حمایت مسئولان است.

حجت الاسلام روح الدین دریکوند رئیس شورای هیئات مذهبی کشور نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 85 هزار هیئت مذهبی در سراسر کشور وجود دارد.

وی با اشاره به فعالیتهای جدی صورت گرفته طی سالهای گذشته در زمینه ساماندهی هیئات مذهبی در کشور، ابراز امیدواری کرد که این روند با قوت بیشتر در دوره جدید استمرار داشته باشد.