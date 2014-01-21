شوراهای تخصصی کهگیلویه و بویراحمد تشکیل شد/عقب ماندگی استان در ارائه خدمات الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موسی خادمی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان، گفت: این شوراها متشکل ازنخبگان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، افرادی از استان که مسئولیت ملی داشته و دارند و مدیران دستگاههای مربوطه است.

وی بیان کرد: این شورا دربخشهای راه و مسکن، حوزه اقتصاد، تولید و سرمایه گذاری، فرهنگی واجتماعی و سلامت و بهداشت و درمان تشکیل شده است و هر چند مدت یک بار در تهران تشکیل جلسه می دهد.

خادمی اظهار داشت: بهره گیری از توانایی نخبگان استان فرصت خوبی برای شناسایی ظرفیت های استان و حل مشکلات و کمک به توسعه استان را فراهم می کند.

وی بر استفاده دستگاههای اجرایی استان از این فرصت تاکید کرد و افزود: در هفته جاری دو جلسه کمیته مشورتی در وزارت بهداشت و درمان و وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد.



دو هزار پروژه عمرانی در استان وجود دارد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: دو هزار پروژه عمرانی با پیشرفت های فیزیکی متفاوت در استان وجود دارد.

خادمی از رفع محدودیت ها برای تخصیص اعتبارات پروژه ها خبرداد و گفت: پروژه های با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در اولویت قرار دارند.

عقب ماندگی استان در ارائه خدمات الکترونیکی

وی همچنین برون سپاری بخشی از فعالیت های دولت به بخش خصوصی و توسعه دولت الکترونیک را ضروری دانست و افزود: در این استان کمتر از هفت درصد خدمات الکترونیک انجام می شود و از این حیث از استانهای همجوارعقبتر است.

خادمی بیان کرد: توسعه خدمات الکترونیک موجب کاهش چشمگیر مراجعه مستقیم مردم به دستگاههای اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: هم اکنون تنها 35 خدمت الکترونیک در این استان انجام می شود که این تعداد می تواند به 600خدمت افزایش یابد.

تاکید بر برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود بربرگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های دهه مبارک فجر تاکید کرد و گفت: راهبرد برنامه های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی باید تعمیق محتوا، شادی آفرین و با محوریت مردمی باشد.

وی اظهار داشت: این دهه فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی دست آوردهای انقلاب اسلامی در استان است.

خادمی، به تکریم خانواده معظم شهداء و سرکشی از این خانواده ها، حضور بر سر قبر شهیدان، تدوین برنامه های نو و ناگفته های انقلاب و تبیین دستاوردها انقلاب و نظام در دهه فجر به همه دستگاههای اجرایی بخصوص فرهنگی تاکید کرد.

وی همچنین در پایان این نشست از خدمات مدیریت و دستگاه های عضو مدیریت ستاد بحران استان در برف های اخیر تقدیر کرد.