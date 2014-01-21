به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور بعدازظهر سه‌شنبه در گردهمایی کارشناسان مسئول امور آسیب‌دیدگان اجتماعی کشور در بوشهر اظهار داشت: مقابله با ناهنجاری‌های اجماعی نیازمند ارائه آموزش‌های لازم برای افراد مختلف و نهادینه شدن امر پیشگیری است که باید این آسیب‌ها به خوبی شناسایی و رفع شوند.

وی بر لزوم آموزش و نهدینه شدن امر پیشگیری در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و افزود: بیشترین آسیب‌ها متوجه زنان و دختران است وآسب‌های زیادی را متحمل می‌شوند که برگشت به جامعه را برای آنها مشکل می‌کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر به شرایط خاص استان بوشهر و در معرض خطر بودن استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: انتظار داریم راهکارهایی اساسی و کاربردی برای کاهش معضلات اجتماعی در این همایش اندیشیده شود.

وی خواستار نگاه ویژه کارشناسان و مسئولان در بعد اجتماعی و آسیب های موجود با توجه به حضور افراد خارجی زیاد در استان بوشهر شد و اضافه کرد: شاهد ناهنجاری‌های جدید هستیم و شیوه‌های سنتی برای مقابله با ان پاسخ نمی‌دهد و باید از شیوه‌های نوین استفاده شود.

لزوم آغاز آموزش‌ها از مدارس برای کاهش پدیده‌ها و آسیب‌ها

پرآور به هجمه‌های شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای برای از هم پااندن کانون گرم خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: از دیگر تاثیرات این هجمه‌های فرهنگی می‌توان به فرار جوانان از خانواده، بالا رفتن سن ازدواج و عدم‌تمایل زوج‌های جوان به بچه‌دار شدن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند با این آسیب‌ها مقابله کند، خواستار تلاش سازمان‌های مردم نهاد در این راستا شد و گفت: مشارکت مردم و خیرین در این زمینه می‌تواند نهضتی برای رفع مشکلات جامعه ایجاد کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم آغاز آموزش‌ها از مدارس برای کاهش پدیده‌ها و آسیب‌های جدیدتر و جدی‌تر در جامعه شد و بیان داشت: مشارکت مردم در کاهش این مشکلات نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار دارد.

وی همچنین به محدودیت‌ها در فضاهای نگهداری از دختران فراری اشاره کرد و اظهار داشت: با اکانات محدود نمی‌توانیم بر این مشکلات چیرخه شویم و باید امکانات بیشتری اختصاص یابد.

