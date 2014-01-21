به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه بعدازظهر سه‌شنبه در گردهمایی کارشناسان مسئول امور آسیب‌دیدگان اجتماعی کشور در بوشهر اظهار داشت: باید برای شناسی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی تلاش کنیم و بتوانیم با این مشکلات به خوبی مواجه شویم و انها را رفع کنیم.

وی رفع مشکلات اجتماعی را نیازمند به روزی رسانی دانش کارشنانسان اجتماعی دانست و خاطرنشان ساخت: کارشناسان امور اجتماعی سازمان بهزیستی بیشترین میزان درگیری را با مسایل اجتماعی جامعه و باید تنوع آسیب‌ها را شناسایی کنند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اختصاص 250 میلیارد ریال به اورژانس‌های اجتماعی کشور در سال جاری، تاکید کرد: این اعتبارات با تصویب هیئت دولت اختصاص یافته است که می‌توان کارهای بسیار خوبی را انجام داد.

تقویت پایه‌های مرکز فوریت‌های اجتماعی

وی با اشاره به ایجاد یک جایگاه رسمی و مستقل برای مرکز فوریت‌های اجتماعی، تصریح کرد: تقویت پایه‌های مرکز فوریت‌های اجتماعی از برنامه های مهم سازمان بهزیستی است که باید در استان‌ها نیز این جایگاه به خوبی تبیین شود.

نفریه ادامه داد: یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده سند کاهش طلاق است که بر اساس این این قانون متقاضیان طلاق حتما به مراکز مشاوره بهزیستی و یا مراکز مشاوره دادگستری مراجعه کنند.

وی با اشاره به شماره تلفن 123 برای برقراری ارتباط با مرکز فوریت‌های اجتماعی یا اورژانس اجتماعی، گفت: مقابله با کودک آزاری، مرکز مداخله در بحران، تیم‌های سیار و پایگاه خدمات اجتماعی فعالیت دارند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: بیان خط مشی‌ها و سیاست‌های سازمان بهزیستی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش در بوشهر است.