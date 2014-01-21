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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۲

قیاسی:

میزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاههاي اجرايي همدان سنجیده می شود

میزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاههاي اجرايي همدان سنجیده می شود

همدان – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري همدان از اجراي طرح سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاههاي اجرايي استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قیاسی بعدازظهر سه شنبه در جمع حبرنگاران گفت : طرح سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاههاي اجرايي استان همدان در سال 1392 از اول بهمن به مدت دو هفته برگزار مي شود .

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري همدان گفت: بر اساس ماده 9 طرح تکريم و تبصره آن، سالانه طرح افکار سنجي از ميزان رضايت مردم بايد به اجرا درآيد و نتايج آن به تفکيک دستگاها در هر سال به دولت ارائه شود که از سال 1382 در نيمه دوم هر سال ، طرح سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از خدمات دستگاههاي دولتي در سطح کشور انجام مي شود .

وي از جمله اهداف طرح را  بررسي ميزان رضايتمندي مراجعيت از دستگاههاي اجرايي و شناسايي مهمترين نقاط قوت و ضعف دستگاههاي اجرايي عنوان کرد و گفت: تعيين سطح آگاهي مراجعين نسبت به واحد مورد مراجعه، شناخت نحوه رفتار کارکنان واحد مورد مطالعه با ارباب رجوع  ورتبه بندي دستگاههاي اجرايي بر اساس ميزان رضايتمندي از دیگر اهداف است.

رضا قیاسی با اشاره به اینکه در اجراي طرح سنجش ميزان رضايتمندي مراجعين از خدمات دستگاههاي اجرايي جمعيت نمونه استان همدان 10 هزار نفر است، گفت: این جمعیت در قالب 89 دستگاه اجرايي شامل دستگاههايي که وجه غالب آنها را ارائه خدمات مستقيم به مردم، واحدهاي ستادي و اجرايي وزارتخانه ها، بانکها، بيمه ها، شرکتهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و انتظامي تشکیل می دهد، اجرا مي شود .

قياسي عنوان کرد : در اجراي این طرح از همکاري حدود 100 نفر از کارکنان دستگاههاي اجرايي استان استفاده شده است

کد مطلب 2218872

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