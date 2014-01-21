21 هزار تن محصولات باغی در پلدختر تولید می شود

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون سطح باغات شهرستان پلدختر حدود پنج هزار هکتار است، اظهار داشت: در سال جاری همچون سال های گذشته توسعه باغات از محورهای کاری مدیریت جهاد کشاورزی پلدختر است.

وی افزود: سهمیه توسعه باغات در سال جاری 120 هکتار است که باتوجه به استعداد و استقبال کشاورزان پیش بینی می شود این سهمیه اجرایی شود.

خادمی گفت: شهرستان پلدختر با توجه به آب و هوای گرم و معتدلی که دارد، فصل درخت کاری در این شهرستان زودتر شروع می شود و مدیریت جهاد کشاورزی در نظر دارد که کار توزیع نهال را در سه سایت واقع در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به مرکز معمولان و مرکز چمشک انجام دهد.

خادمی افزود: پیش بینی می شود که در سال جاری 85 هزار اصله نهال بین متقاضیان یعنی برابر جمعیت شهرستان توزیع شود.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: شهرستان پلدختر با توجه به وفور آب های سطحی و وجود اراضی مستعد توسعه باغات در حاشیه رودخانه ها است که با به بهره برداری رسیدن ایستگاه های پمپاژ روند توسعه باغات سرعت خواهد گرفت.