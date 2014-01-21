افزایش 30 درصدی ازدواج دانشجویی در کشور/ خراسان رضوی رتبه دوم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد ترابی سهشنبه با اشاره به اهداف طرح "همسفر تا بهشت"، اظهار کرد: سی هزار زوج دانشجویی یعنی شصت هزار نفر در طرح ملی "همسفر بهشت" ازدواج خود را ثبت می کنند.
وی در پاسخ به مهر بالاترين آمار جمعيت دانشجويي را مربوط به استان تهران دانست و گفت: بعد از استان تهران به ترتيب خراسان رضوي و اصفهان بیشترین جمعیت را در زوجهای دنشجو دارند.
رييس شوراي استاني نهاد نمايندگي رهبري در خراسانرضوي ادامه داد: امسال این طرح برای دانشجویان از سراسر کشور و از تمامی دانشگاهها بدون محدودیت که از اول مهر 91 تا مهر 92 ازدواج کرده اند اجرا می شود.
ازدواج دانشجویی کار گسترده فرهنگي، اجتماعي و ديني در سطح ملي دانشگاهي
وی اولین هدف این طرح را انجام يک کار گسترده فرهنگي، اجتماعي و ديني در سطح ملي دانشگاهي دانست که نهاد نمايندگي رهبري آن را اجرا می کند.
رييس شوراي استاني نهاد نمايندگي رهبري در خراسانرضوي همچنین ترويج باور ازدواج در ميان نسل جوان بويژه دانشجويان که در دوران تحصيل احساس ميکنند امکان ازدواج برايشان کم است را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
وی تاکید کرد: با انعکاس ملي اين ازدواجها، بطور قطع باور دانشجويان نسبت به ازدواج تغيير ميکند و هدف دیگر ایجاد نشاط و شادی و تلطیف فضای دانشگاههاست.
وی این نوع ازدواج را شادترین برنامه فرهنگی در سطح کشور دانست و گفت: این طرح برنامهای است که جنبه اجتماعی، فرهنگی و دینی را در کنار هم دارد.
حجتالاسلام ترابي تأکيد کرد: تحکيم پايههاي خانواده در ميان نسل جوان بويژه دانشجويان يکي از مهمترين اهداف طرح ملي "همسفر تا بهشت" است و نظير اين طرح ميتواند در سطح ملي براي همه جوانان در آستانه ازدواج اجرا شود.
طلاق در ازدواج های دانشجویی کمتر از دو درصد است
به انجام پژوهش در ازدواج های دانشجویی اشاره کرد و گفت: از طریق تحقیق میدانی و آمار ثبت احوال مشخص شد که طلاق در ازدواجهای دانشجویی کمتر از دو درصد است.
حجت الاسلام ترابی افزود: دانشجویان از سراسر کشور در این طرح مهمان آستان قدس رضوی هستند و آموزشهای ویژه در مباحث مهارتهای زندگی و همچنین آگاهی های جنسی به آنان ارائه می شود.
وی گفت: زوجهاي جوان از سراسرکشور کنار مضجع شريف حضرت رضا(ع) با هم پيماننامهاي برای ایجاد و گذران یک زندگی سالم و همراه وفاداری با هم می بندند.
رييس شوراي استاني نهاد نمايندگي رهبري در خراسانرضوي گفت: در برگزاری این برنامه آستان قدس رضوی، دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد، صداو سیما، شهرداری مشهد همکاری داشته اند.
وی شعار این برنامه را ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان و پایدار اعلام کرد و گفت: سعي شد از هتلهاي خوب مشهد برای اسکان استفاده کنیم و ضيافت قابل قبولي را براي زوجها در نظر گرفتهايم.
حجت الاسلام ترابی همچنین از اجرای برنامه های مشاوره ای برای دانشجویان بعد از ازدواج خبرداد و گفت: کم کردن خدمت سربازی دانشجویان متاهل و ایجاد خوابگاه های دانشجویی متاهلی از مسائلی است که در حال پیگیری است.
خوابگاههاي متأهلي افزايش يابد
همچنین مهدي غلامی مقدم، مدير طرح ملي ازدواج دانشجویی در این نشست خبری اظهار کرد: این نوع ازدواج از آن جهت مورد تاکید است که با بالا رفتن سن ازدواج قدرت تعامل و تحمل زوجین کم می شود.
وی تاکید کرد: براي گسترش امر ازدواج دانشجويي بايد تعداد خوابگاههاي متأهلي افزايش يابد كه اين امر از طرف معاونت فرهنگي سياسي نهاد رهبري در دست بررسي است.
وی اعلام کرد: دراین برنامه در مجموع 240 هزار ساعت آموزش و هزار نفر ساعت برنامه فرهنگی در نظر گرفته شده است.
غلامی گفت: اين طرح براي دانشجوياني كه از مهر سال گذشته تا پايان مهر سال 92 ازدواجشان به ثبت رسيده است در دو بازه زماني 3 بهمنماه تا پايان اسفندماه و از 15 فروردينماه تا اول خردادماه 93 اجرا ميشود.
در کشور 3200 زوج دانشجو در اين طرح ثبت نام كردهاند
غلامی مقدم بیان کرد: بيش از 80 درصد زوج های دانشجو در مقطع تحصيلات كارشناسي در این طرح شرکت داشته اند و در مجموع در کشور3200 زوج دانشجو در اين طرح ثبت نام كردهاند.
غلامی مقدم توضیح داد: اين برنامهها در قالب بستههاي زيارتي، آموزشي و فرهنگي به دانشجویان هديه ميشود.
وی از افزایش 30 درصدی ازدواج های دانشجویی در کشور خبرداد و گفت:معمولا هر ساله بين 20 تا 30 درصد افزايش تعداد زوجهای شرکتکننده را شاهد هستیم.
غلامی مقدم از شرکت دانشجویان خارجی در این طرح خبر داد و گفت: در اين طرح دانشجويان خارجي از لبنان، سودان، عراق و يمن که مشغول تحصیل در دانشگاههای ایران هستند هم شرکت داشتهاند.
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