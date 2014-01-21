بیش از 100 پیامک تشکرآمیز از اهالی قلم دریافت کردم/ باید عقلانیت در حوزه کتاب باقی بماند

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تودیع محمد اللهیاری فومنی مدیر سابق اداره کتاب و معارفه علی شجاعی صائین مدیر جدید این اداره کل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز سه شنبه یکم بهمن با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، جمعی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی و دست اندرکاران اداره کتاب و نیز تعدادی از ناشران در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی کشور در تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه همایون امیرزاده مشاور علمی و فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که اجرای آن را برعهده داشت، در سخنان کوتاهی گفت: در مدت کوتاه اخیر و بعد از تشکیل دولت جدید، شاهد تزریق نیروهای خوبی به عنوان مشاور و اعضای اتاق فکر به مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بودیم چه در حوزه کمیته خرید کتاب و چه در بحث راه اندازی هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران.

سپس محمد اللهیاری مدیر سابق اداره کتاب سخنانش را با قدردانی از همکاران سابقش در این اداره کل آغاز کرد و گفت: مهمترین تأثری که من در سه ماه اخیر داشتم دوری از همکاران عزیزم در اداره کتاب بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه از مرداد 88 تا دی ماه همان سال به عنوان سرپرست و از دی ماه 88 تا اوایل پاییز امسال به عنوان مدیر کل در اداره کتاب فعالیت کرده است، گفت: همکاران من در این اداره جزو مظلوم ترین و در عین حال پرکارترین کارکنان اداره ارشاد هستند آن هم به دلیل رجوع زیاد اهالی قلم و نشر به این اداره کل است. این در حالی است که حقوق و دستمزد آنها مثل سایر کارکنان وزارتخانه است.

اللهیاری با بیان اینکه برخورد و نوع عملکرد کارکنان این مجموعه با ارباب رجوع در 4 سال گذشته، اخلاقی و کمتر آمرانه بوده است تاکید کرد: ما کمتر صاحب برخوردهای از بالا به پائین و با روحیه اداری با اهالی قلم بوده ایم و امیدوارم در ادامه راه و در همکاری با آقای شجاعی صائین، این روند تداوم یابد.

مدیر سابق اداره کتاب با بیان اینکه بررسان و گروههای ارزیابی کتاب در این مجموعه عمدتا از استادان دانشگاه بوده اند، از آنچه ابزار لطف ناشران ، نویسندگان و مترجمان در چند ماه گذشته نسبت به خود نامید ، قدردانی کرد و گفت: در این مدت بالغ 100 پیامک تشکر آمیز از نویسندگان، مترجمان و اهالی قلم دریافت کرده ام و این پیامک ها در گوشی من ذخیره شده است.

وی همچنین با بیان اینکه دعب ما در اداره کتاب همواره این بوده که مسائل اداره کتاب باید در اداره کتاب حل شود، از اهالی رسانه به جهت همکاری شان در این خصوص با مسئولان اداره کتاب تشکر کرد.

اللهیاری سپس با اشاره به برخی نواقص ضوابط نشر کتاب مصوب فروردین 1389 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بعد از تعیین این ضوابط ما تعدادی از دوستان جوان را برای پاسخگویی به ارباب رجوع بکار گرفتیم که نوع کار آنها عمدتا خدماتی بود و در واقع مراجعان را در خصوص فرایند بررسی کتاب راهنمای می کردند. این دوستان دخالتی در ممیزی پیش از چاپ نداشتند اما تصور ارباب رجوع این بود که این افراد هستند که کتاب ها را ممیزی می کنند.

مدیر سابق اداره کتاب با اشاره به نظارت پیش از چاپ کاری فنی، پیچیده و سخت است تاکید کرد: گاهی این تصور پیش می آید که می توان به بسیاری از موضوعات و مسائل و متون و کتابها مجوز داد اما وقتی مثالهای نقضی پیش می آید، ممیز را در لاک فرو می برد که کتاب را با دقت بیشتری بررسی کند. مثلا در کتابی پزشکی که به بیماری صرع می پردازد، نویسنده ممکن است به دلیل عدم شناخت و اینکه درک درستی از پدیده وحی نداشته باشد موضوع صرع را به مسئله ای قدسی مانند وحی نسبت دهد. طببعی است چنین کتابی نباید به سرعت مجوز بگیرد و شاید اصلا نباید مجوز بگیرد.

وی گفت: ما تلاش کردیم دائما دیدارهای چهره به چهره با ناشران و نویسندگان داشته باشیم. و همکاران من می توانند به این مسئله شهادت دهند همچنان که می توانند شهادت دهند که ما تنها نسبت به قوانین و رعایت ضوابط نشر حساس بوده ایم نه بیشتر از آن.

مدیر سابق اداره کتاب سپس به برخی اقدامات صورت گرفته در 4 سال مدیریتش در این مجموعه اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات ایجاد فرایند الکترونیکی شدن وضعیت بررسی کتاب در اداره کتاب بود که در حال حاضر برای بیش از 200 ناشر پرکار کشور این امکان وجود دارد که روند بررسی کتابهایشان را به صورت الکترونیک پیگیری کنند که من امیدوارم این مسئله در دوره مدیریت آقای صالحی و آقای شجاعی صائین به همه ناشران فعال کشور تسری یابد.

وی افزود: کار دیگری که ما تا پایان سال 91 انجام دادیم، این بود که تعدادی از کتاب ها که پرونده آنها در اداره کتاب باز بود و تنها نیاز به اصلاحاتی داشت، دوباره ارزیابی و کتابها مورد بازبینی مجدد قرار گیرند. ما آثاری را که عمدتا هم در حوزه داستان بودند، بازبینی کردیم و مجوزهایی در این خصوص صادر شد.

همچنین به گفته محمد اللهیاری فومنی، در دوره مدیریت او بر اداره کتاب، آئین نامه پرداخت حق الزحمه بررسان کتاب تدوین شد.

وی سپس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم گفتگوی اقنایی با نویسنده و ناشر آثار مورد اختلاف از سوی مسئولان وزارت ارشاد و مشخصا اداره کتاب گفت: ما تا حدی تلاش کردیم این گفتگوی دو طرفه اتفاق بیفتد. ایشان همچنین نسبت به مسائل اعتقادی و اخلاقی حساسیت داشته اند که این مهم هم در دستور کار ما بود.

مدیر سابق اداره کتاب تقویت جریان نقد کتاب در کشور را در برطرف شدن بسیاری از سوءتفاهم ها در خصوص فرایند بررسی کتابها موثر دانست و گفت: اگر این جریان به طور فعال در کشور وجود داشته باشد می تواند به تکمیل شدن منظومه فکری مخاطب کمک کند.

وی همچنین ضوابط نشر مصوب سال 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی را مترقیانه خواند و گفت: به یکی از نکاتی که در این قانون به آن توجه ویژه شده است، حدود ایجابی نشر است. برداشت من از ماده 15 ضوابط نشر این است که مسئولیت چاپ کتاب به خود ناشر داده شده است اما به نظر می رسد هنوز نگاهی جدی از طرف وزارت ارشاد به این آئین نامه صورت نگرفته است.

اللهیاری تلاش کرد برخی شائبه ها در خصوص وضعیت بررسی کتاب در دوره مدیریت خود را برطرف کند و به شکل تلویحی ادعای اعلام نشدن لغو مجوز برخی کتابها را رد کرد و گفت: تمامی برگه های کارشناسی کتابها در اداره کتاب موجود است.

مدیر سابق اداره کتاب تشکیل هر چه سریعتر هیات نظارت در کتابهای حوزه بزرگسال و ترمیم هیات نظارت در کتابهای حوزه کودک را ضروری خواند و گفت: این مسئله برای آقای شجاعی و اداره کتاب از نان شب واجب تر است.

خدا می داند که ما هر روز در این باره با مسئولان عزیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مکاتبه کرده ایم و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر برطرف شود.

اللهیاری با بیان اینکه مسائل حوزه کتاب و فرهنگ باید در همین حوزه حل شود از اهالی رسانه خواست از دامن زدن به حاشیه ها دوری کنند و گفت: باید کمک کرد که عقلانیت در این حوزه باقی بماند.

مدیر سابق اداره کتاب در پایان سخنانش با بیان اینکه بحث های دیگری هم هست که باید در جلسات خصوصی تر گفته شود تاکید کرد: بنده شخصا در 4 سال گذشته تلاش کردم فرایند را مدیریت کنم وخودم کتابی را کارشناسی نکردم.

مدیر سابق اداره کتاب همچنین برای شجاعی صائین در مسئولیت مدیریت اداره کتاب آرزوی توفیق کرد.

در ادامه این جلسه از احمد کمالی نژاد سرپرست موقت اداره کتاب در چند ماه اخیر خواسته شد که سخن بگوید که او از این کار خودداری کرد.

در ادامه حکم وزیر ارشاد به علی شجاعی صائین به عنوان مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی قرائت و به وی اعطا شد. همچنین لوح تقدیری از طرف سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد به محمد اللهیاری فومنی و احمد کمالی نژاد مسئولان قبلی اداره کتاب اهدا شد.