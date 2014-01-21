  1. استانها
  2. همدان
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۵

دلگرم:

فیلم‌های جشنواره عمار در سینماهای همدان اکران می‌شود

فیلم‌های جشنواره عمار در سینماهای همدان اکران می‌شود

همدان – خبرگزاری مهر: دبير جشنواره مردمي فيلم عمار در استان همدان از اكران فيلم‌هاي جشنواره در سینماهای همدان خبر داد.

محمد دلگرم در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره مردمي فيلم عمار در كشور گفت: جشنواره فيلم عمار در ارتباط با مردم و ترويج انقلاب و فرهنگ واقعي جامعه است که با استقبال و كمك مردم و بدون هيچ‌گونه بودجه دولتي در كشور شكل گرفت.

دلگرم به گستردگي جشنواره و اكران فيلم‌ها در منازل مسكوني، مدارس، دانشگاه‌ها، كانون‌هاي فرهنگي مساجد و روستاها در راستاي تمركززدايي اشاره  و عنوان کرد: شش اثر از همدان به جشنواره فيلم عمار ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در كشور تعداد 1500 فيلم و در بخش بين‌الملل 700 فيلم به جشنواره ارسال شده است، افزود: مراسم افتتاحيه جشنواره فیلم عمار سوم بهمن ماه در سينما قدس انجام مي‌گيرد و اكران سينمايي فيلم‌ها به مدت 4 روز ادامه مي‌يابد.

دلگرم با بیان اینکه هويت انقلابي جشنواره كه پيام‌رسان اسلام ناب محمدي براي تماشاگران است بسيار حائز اهميت است، ادامه داد: اقتصاد مقاومتي، جنگ نرم، بيداري اسلامي و نقد درون گفتماني از اهداف فيلم‌هاي جشنواره عمار است.

دبير جشنواره مردمي فيلم عمار در استان همدان افزود: امسال براي نخستين بار فيلم‌هاي "به رنگ زندگي"،" من مدير جلسه‌ام" و 10 فيلم پويانمايي از همدان به جشنواره فيلم عمار در مركز ارسال شده‌اند.

کد مطلب 2218881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها