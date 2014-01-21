محمد دلگرم در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاري چهارمين جشنواره مردمي فيلم عمار در كشور گفت: جشنواره فيلم عمار در ارتباط با مردم و ترويج انقلاب و فرهنگ واقعي جامعه است که با استقبال و كمك مردم و بدون هيچ‌گونه بودجه دولتي در كشور شكل گرفت.

دلگرم به گستردگي جشنواره و اكران فيلم‌ها در منازل مسكوني، مدارس، دانشگاه‌ها، كانون‌هاي فرهنگي مساجد و روستاها در راستاي تمركززدايي اشاره و عنوان کرد: شش اثر از همدان به جشنواره فيلم عمار ارسال شده است.

وی با بیان اینکه در كشور تعداد 1500 فيلم و در بخش بين‌الملل 700 فيلم به جشنواره ارسال شده است، افزود: مراسم افتتاحيه جشنواره فیلم عمار سوم بهمن ماه در سينما قدس انجام مي‌گيرد و اكران سينمايي فيلم‌ها به مدت 4 روز ادامه مي‌يابد.

دلگرم با بیان اینکه هويت انقلابي جشنواره كه پيام‌رسان اسلام ناب محمدي براي تماشاگران است بسيار حائز اهميت است، ادامه داد: اقتصاد مقاومتي، جنگ نرم، بيداري اسلامي و نقد درون گفتماني از اهداف فيلم‌هاي جشنواره عمار است.

دبير جشنواره مردمي فيلم عمار در استان همدان افزود: امسال براي نخستين بار فيلم‌هاي "به رنگ زندگي"،" من مدير جلسه‌ام" و 10 فيلم پويانمايي از همدان به جشنواره فيلم عمار در مركز ارسال شده‌اند.