تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و دوم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شهرداری ارومیه - پیکان تهران، ساعت 16، سالن غدیر

* شهرداری تبریز - کاله مازندران، ساعت 16،سالن شهید اقدمی

* نوین کشاورز - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 16، خانه والیبال

* سایپای البرز - شهرداری زاهدان، ساعت 16، سالن انقلاب

* بازرگانی جواهری گنبد - میزان مشهد، ساعت 17:30، سالن المپیک

* باریج اسانس کاشان - متین ورامین، ساعت 17:30، سالن کتابچی

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* رئال سوسیه‌داد - راسینگ سانتاندر

* لوانته - بارسلونا

- مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه میلان و اودینزه پیگیری می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دو دیدار زیر از گروه D به پایان می‌رسد:

* موریتانی - گابن

* بروندی - جمهوری کونگو