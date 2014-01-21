تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و دوم ژانویه سال 2014 میلادی.
- هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* شهرداری ارومیه - پیکان تهران، ساعت 16، سالن غدیر
* شهرداری تبریز - کاله مازندران، ساعت 16،سالن شهید اقدمی
* نوین کشاورز - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 16، خانه والیبال
* سایپای البرز - شهرداری زاهدان، ساعت 16، سالن انقلاب
* بازرگانی جواهری گنبد - میزان مشهد، ساعت 17:30، سالن المپیک
* باریج اسانس کاشان - متین ورامین، ساعت 17:30، سالن کتابچی
- مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* رئال سوسیهداد - راسینگ سانتاندر
* لوانته - بارسلونا
- مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه میلان و اودینزه پیگیری میشود.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دو دیدار زیر از گروه D به پایان میرسد:
* موریتانی - گابن
* بروندی - جمهوری کونگو
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