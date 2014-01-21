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۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۲۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته پانزدهم از رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور و پیگیری مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و دوم ژانویه سال 2014 میلادی.

هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* شهرداری ارومیه - پیکان تهران، ساعت 16، سالن غدیر
* شهرداری تبریز - کاله مازندران، ساعت 16،سالن شهید اقدمی
* نوین کشاورز - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 16، خانه والیبال
* سایپای البرز - شهرداری زاهدان، ساعت 16،  سالن انقلاب
* بازرگانی جواهری گنبد - میزان مشهد، ساعت 17:30، سالن المپیک
* باریج اسانس کاشان - متین ورامین، ساعت 17:30، سالن کتابچی

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به (Copa del Rey) امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* رئال سوسیه‌داد - راسینگ سانتاندر
* لوانته - بارسلونا

- مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه میلان و اودینزه پیگیری می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دو دیدار زیر از گروه D به پایان می‌رسد:
* موریتانی - گابن
* بروندی - جمهوری کونگو

کد مطلب 2218884

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