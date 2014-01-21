188 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی بوشهر واگذار شد/تحقق 60 درصد تعهدات اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد بعدازظهر سه‌شنبه در گردهمایی کارشناسان مسئول امور آسیب‌دیدگان اجتماعی کشور در بوشهر اظهار داشت: بهزیستی استان بوشهر به صورت مستقیم از 16 هزار و 400 معلول و چهار هزار و 200 خانوار تحت پوشش حمایت می‌کند.

وی به اشاره به واگذاری 188 واحد مسکونی در سال جاری به مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: در حالی که میانگین کشوری تحقق اهداف بهزیستی 81 درصد است، حدود 89 درصد اهداف مشخص شده برای بهزیستی استان بوشهر در سال گذشته محقق شد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ایجاد اشتغال را به عنوان یکی از اولویت‌های بسیار مهم بهزیستی در استان بوشهر عنوان کرد و بیان داشت: طی سال جاری 223 مورد شغل برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی در استان بوشهر ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: برای ایجاد این میان شغل برای مددجویان بهزیستی استان بوشهر تنها از 22 درصدی منابع بانکی استفاده شده است.

تحقق 60 درصد تعهدات اشتغال‌زایی بهزیستی بوشهر

عزیزنژاد با اشاره به رتبه 17 استان بوشهر در شاخص‌های عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی، اضافه کرد: در سال جاری 60 درصد تعهدات اشتغال‌زایی برای مددجویان بهزیستی استان بوشهر محقق شده است.

وی با اشاره به رتبه برتر بهزیستی استان بوشهر در تکریم ارباب رجوع، ادامه داد: استان بوشهر در بین حراست‌های بهزیستی کشور نیز مقام اول و در بحث مناسب سازی نیز مقام پنجم کشور را دارد.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر به فعالیت این سازمان در قالب نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بهزیستی استان بوشهر 301 مرکز و 180 مهدکودک و 14 مرکز ترک اعتیاد را تحت پوشش دارد.

وی با اشاره به کسب رتبه اول استان بوشهر در جشنواره فرهنگی ورزشی کودکان بهزیستی کشور طی دو سال پیاپی، اظهار داشت: از 24 مدال کسب شده در پارالمپیک چهار مدال را بوشهری‌ها کسب کرده اند.