سبد کالای اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی ساکن البرز توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد جعفری با بیان این مطلب افزود: به منظور بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی و پر بار شدن سبد مصرفی خانوارهای بی‌بضاعت، سبد غذایی میان 200 خانوار استان توزیع شد.



وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم و کاری این اداره کل، بحث حمایت از اقشار آسیب پذیر است، گفت: باتوجه به وضعیت مالی نامناسب این اقشار، اقلام غذایی شامل؛ برنج، روغن، حبوبات، مرغ و... توزیع شود.



جعفری تصریح کرد: به لطف خداوند امسال توانسته ايم چندين مرحله توزيع اقلام و کارت های رفاهی میان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد اتباع خارجی داشته باشيم و تمامي اين خدمات بدون لطف پروردگار متعال و توجه خاص حضرت رسول الله (ص) ميسر نبود چرا که این بار به مناسبت میلاد حضرت رسول این اقدام صورت گرفت.



مديرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز در پايان با اشاره به اينکه يکي از مهم ترين آموزه هاي دین اسلام خدمت به مردم و نيازمندان است، گفت: توفيقي حاصل شد تا ما هم پس از مدت ها که شرایط این اقشار به یکی از دغدغه های اصلی این اداره کل مبدل شده بود با تهیه این اقلام یک گام به هدف اصلی خویش نزدیک شویم.