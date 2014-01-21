از نظرات مخالفانم استفاده می کنم/ روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری منزل ما جشن بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع محمد الهیاری فومنی مدیر سابق اداره کتاب و معارفه علی شجاعی صائین مدیر جدید این اداره کل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز سه شنبه یکم بهمن با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد، جمعی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی و دست اندرکاران اداره کتاب و نیز تعدادی از ناشران در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی کشور در تهران برگزار شد.

در این برنامه علی شجاعی صائین مدیر جدید اداره کتاب در سخنانی گفت: از حسن اعتماد وزیر محترم ارشاد و آقای صالحی تشکر می کنم و از خداوند می خواهم که بتوانم پاسخ مناسبی به این اعتماد بدهم.

وی افزود: اتفاقی که رخ داد (انتصابش به عنوان مدیر اداره کتاب) تنها چیزی بود که من تصور نمی کردم در دوره جدید برای من رخ بدهد. من در رویاهای خودم بودم که بعد از 6 سال و سه ماه حضور در خانه کتاب، فرصتی برایم پیش بیاید که بتوانم با کتاب خلوت کنم. روزی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، در منزل ما جشن بود به علت اینکه اعضای خانواده مطمئن شدند که من دیگر هیچ گاه هیچ سمتی در معاونت فرهنگی نخواهم داشت!

وی ادامه داد: امیدوارم در اداره کتاب و با استمرار یاری و همراهی اهالی نشر، بتوانم کار را پیش ببرم و معتقدم اگر در پایان این دوره حالا مدت آن هر چقدر می خواهد باشد، قضاوت عمومی این باشد که یک قدم پیش رفته ایم، من فکر می کنم توانسته ام رسالتم را انجام دهد.

شجاعی صائین اضافه کرد: درباره اداره کتاب و بحثهای ممیزی و صدور مجوز انتشار کتاب همواره بحثهای داغی در جامعه وجود داشته و در چند ماه گذشته دیدگاه های متفاوتی در این باره ارائه شده است از هنگامی که خبر انتخاب بنده به عنوان مدیر این اداره مطرح شد، بحثهای متفاوت دیگری طرح گردید و من تقریبا همه این اظهارنظرها را دیدم و خواندم و از آنها پرینت گرفتم تا در فرصت مناسبی از آنها یک جمع بندی داشته باشم من از بعضی از عزیزان هم به صورت تلفنی تشکر کردم و امیدوار هم هستم که این روند ادامه داشته باشد و من بتوانم از دیدگاههای فرهیختگان حوزه نشر در این خصوص مطلع شوم. من از همه این عزیزان که در این ایام دیدگاههایشان را مطرح کردند، تشکر می کنم من از مخالفانم هم چیزهایی زیادی آموختم و نظرات آنها مدنظرم خواهم بود. و امیدوارم بتوانم راهکارهای اجرایی مناسبی برای نزدیک شدن به این دیدگاهها طراحی کنم.

مدیر جدید اداره کتاب سپس گفت: حرف اصلی این است که سیاستهای کلان کشور و وزارت ارشاد و معاون فرهنگی در حوزه کتاب به معنای اعم آن از جمله بحث ممیزی و نحوه رسیدگی به کتابها و صدور مجوز آنها، در سرلوحه کار ما باشد. که در این زمینه هم واقعیت های فرهنگی و سیاسی کشور حتما مد نظر خواهد بود و امیدوارم مجموعه این واقعیت ها و سیاستها بتواند فضا را به سمتی ببرد که مشکلات این حوزه را کمتر کنیم و تصمیمات را به سمت تصمیمات مشترک با حضور نمایندگان صنعت نشر اعم از انجمن های تخصصی فعال در حوزه نشر و نیز نویسندگان ببریم.

وی بر لزوم استفاده از تجربیات سالیان گذشته در اداره کتاب تاکید کرد: با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد فضایی تازه در حوزه نشر کتاب در کشور گفت: حتما باید تصمیم گیری ها را به سمتی سوق دهیم که با مشارکت همه عزیزان اتخاذ شود. باید هم مقتضیات قانونی و هم سیاست های وزارت ارشاد جدید را مد نظر داشته باشیم. و باید این امکان را فراهم کنیم که نظراتی که از جانب شورای علمی اداره کتاب بیان می شود، امکان مفاهمه و گفتگو با نظرات بدنه صنعت نشر را داشته باشد.

مدیر جدید اداره کتاب با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روند و فرآیند بررسی کتاب در دوره جدید گفت: بنده در این جهت قطعا از کمک اهالی نشر بهره خواهم برد و برای مرور جدید قانون مصوبه فعلی در خصوص ضوابط نشر، در فضایی آرام و منطقی از این کمکها استفاده می کنم و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید پیشنهادهای اصلاحی را در دستور کار قرار دهیم حتما از مراجع مختلف و ذیصلاح در این خصوص پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. طبیعی است که باید این اقدامات در مسیری به دور از هیاهو و تنش انجام شود.

در این برنامه همچنین محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در سخنانی با بیان اینکه هر چند برای چنین سمتی (مدیرکل اداره کتاب) یک مجری مقتدر لازم است، این موضوع چندان هم تعیین کننده نیست به همین خاطر بنده از آقای وزیر و آقای صالحی خواستم موضوع مهم این حوزه را که همان تشکیل هیاتهای نظارت بر ضوابط نشر است، در دستور کار قرار دهند و کار گروههای تخصصی و تشکیلاتی هم برای آن در اداره کتاب به وجود بیاید. چون اگر این کار انجام نشود آقای شجاعی هم کاری از پیش نمی برد.

دبیر اتحادیه ناشران استان تهران سپس یادآور شد یکی از مهمترین کارها وحدت رویه است و من از آقای صالحی که اجازه ندادند آقای الهیاری به طور کامل از مجموعه منفک شوند و نیز فردی را انتخاب کردند که دارای تجاربی موفق در خانه کتاب است تشکر می کنم.

آموزگار با دفاع از اقدامات علی شجاعی صائین مدیر جدید اداره کتاب در دوران مسئولیتش در خانه کتاب گفت: در سالهای اخیر و به جهت تشکیل نشدن هیاتهای نظارت بر کتاب که دست هر مدیری را در اداره کتاب بسته بود، آقای الهیاری دو یا سه بار تحت فشار استعفا کرد ولی ما با آن مخالفت کردیم چون می ترسیدیم کسی بیاید که دیگر در اتاقش را برای ما باز نکند.

علی شجاعی صائین مدیر جدید دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی خود را برای بهره گیری از هر گونه نظر موافق و مخالف در جهت بهبود فرآیند بررسی کتاب در این وزارتخانه اعلام کرد.