رئیس هیئت بسکتبال همدان انتخاب شد/ سرانه ورزشی در همدان 80 صدم مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه مجمع انتخابات هیئت بسکتبال استان همدان در سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان استان همدان و با حضور مسئولان و اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع حمید خمجانی، دبیر فدراسيون بسكتبال و منصور انبه رئيس كميته امور استان های فدراسیون بسکتبال و همچنین رسول منعم معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان حضور داشتند.

در این مجمع پرویز ریحانی به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت بسکتبال استان همدان انتخاب شد.

در این جلسه گزارش عملکرد هیئت بسکتبال استان همدان توسط دبیر هیئت بسکتبال استان برای اعضای مجمع ارائه و سپس رای گیری برای انتخاب رئیس هیئت بسکتبال برگزار شد که در پایان اعضای مجمع با 15 رای موافق از 18 رای ماخوذه برای 4 سال به پرویز ریحانی برای سکانداری هیئت بسکتبال استان رای اعتماد دادند.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان در این مجمع گفت: با پیگیری های مستمر مدیر کل در شش سال گذشته سرانه ورزشی استان همدان از 18 صدم متر مربع به حدود 80 صدم متر مربع رسیده که بسکتبالیست های استان همدان استفاده شایانی از این سرانه دارند.

رسول منعم در ادامه انتخاب شایسته کیومرث هاشمی را که اصلیتی ملایری دارد به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک تبریک گفت.

دبیر فدراسیون بسکتبال نیز در ادامه این مراسم ابراز داشت: وجود پیشکسوتان نام دار و رسول منعم در استان همدان نعمت بزرگی است .

حمید خمجانی فعالیت بسکتبال استان همدان در بخش بانوان را بسیار خوب عنوان کرد و در پایان سخنانش گفت:هیئت بسکتبال استان همدان جزو بهترینها است و امیدواریم پس از این شاهد رشد بیشتر این رشته در این استان همدان باشیم.