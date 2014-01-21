افرادی که با شهرداری کاشمر تعامل ندارند توقع امتیاز نداشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهری پالایی عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر اظهار کرد: چند ملک باقی مانده در تعریض خیابان امام خمینی و همچنین عدم عقب نشینی مغازه های ورودی شهر که از نیازهای مهم جهت عبور و مرور است، شهرداری باید با ارسال دعوتنامه و ابلاغ جهت عقب نشینی این مالکان اقدام کنند.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر کاشمر افزود: اگرچه چندین سال از تعریض خیابان امام خمینی می گذرد و بعضی از مالکین با درخواست های نامشروع شهرداری را درتنگنا قرار می دهند ولی شهرداری باید از طریق مراجع قضایی با این افراد برخورد کند.

پالایی تهیه پیشینه خیابان های سطح شهر و نام های قدیمی و جدید را برای آشنایی مردم وجوانان با تاریخچه این شهر مهم دانست.

وی افزود: همکنون در سطح شهر بعضی از تابلوها مخدوش و ناخوانا و حتی بدون تابلو است که برای شهروندان مشکل ایجاد می کند.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر کاشمر رنگ آمیزی و بازسازی تابلوهای معابر و خیابان ها را برای زیبا ترشدن شهر خواستارشد.

پالایی تصریح کرد: همکنون با توجه به مصوبه ممنوعیت دیوار نویسی در شورای شهر شاهد افزایش دیوار نویسی در سطح شهر هستیم که به خاطر عدم برخورد با متخلفین چهره شهر را نا زیبا رده است.