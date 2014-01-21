شهرداری در باتلاق یاسوج گرفتار شد/ شکست خانگی مقابل تیم 9 نفره

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ یک جام آزادگان عصر سه شنبه تیم شهرداری یاسوج در استادیوم تختی این شهر به مصاف تیم استقلال اهواز رفت.

بارش چهار برف سنگین طی 20روز در یاسوج چهره استادیوم تختی یاسوج را دگرگون و آن را شبیه به باتلاق کرده بود.

همچنین در حاشیه زمین ارتفاع برف به بیش از 1.5 متر می رسید و کمترین فضا برای پرتاب اوت و کرنر وجود نداشت.

با این حال قبل از این دیدار مسئولین تیم میهمان یعنی استقلال اهواز نسبت به زمین این بازی اعتراض کردند و خواستار تعویق این دیدار شدند.

اما ناظر فدراسیون و داور این بازی بر انجام این دیدار در زمان مقرر تاکید کردند.

با این حال تیم استقلال اهواز در دقیقه 49 بازی از میزبانش پیش افتاد اما شهرداری یاسوج توانست در دقیقه 55 گل خورده را توسط مصطفی چراغی از روی نقطه پنالتی جبران کند.

در دقیقه 76 بازی آبی پوشان اهوازی بازهم گل زدند تا به رغم 9 نفره شدن این تیم، شهرداری یاسوج نتواند از شکست خانگی نجات یابد.

با این شکست تیم شهرداری یاسوج با 14 امتیاز از 15 بازی در رتبه 12 و یکی مانده به آخر جدول رده بندی گروه الف این رقابتها قرار گرفت.