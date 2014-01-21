تقدير از مجتبي راعي در انجمن سينماي جوان زنجان/ مسابقه عكس آسمان در كاشان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان فيلم سينمايي «تولد يك پروانه» براي نمايش فيلم هايش و تقديري كه در انجمن سينماي جوانان از او به عمل خواهد آمد راهي زنجان مي شود.

دفتر انجمن در زنجان با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي درتاريخ 2 و 3 بهمن ماه با نمايش فيلم هاي «عصر روز دهم»، «جنگجوي پيروز» و «ترنج» در تالار فرهنگسراي امام خميني(ره)، ميزبان مجتبي راعي كارگردانان اين آثار و دكتر حميد دهقان پور خواهد بود.



در اين نشست كه با حضور جمعي از هنرمندان و مسئولين استان و اساتيد و هنرجويان انجمن سينماي جوانان دفتر زنجان برگزار مي شود، «ترنج» نقد خواهد شد و در پايان مراسم از راعي و هنرمنداني كه از استان زنجان براي ساخت اين فيلم همكاري داشتند تقدير به عمل مي آيد. فيلم هاي «عصر روز دهم» و «جنگجوي پيروز» چهارشنبه ساعت 16 تا 30/19 و «ترنج» پنجشنه از ساعت 16 الي 30/17 اكران مي شود و بعد از آن نشست نقد و بررسي برپا خواهد شد.



همچنين براساس اخبار دفتر انجمن در زنجان، در سه ماه اخير 5 فيلم كوتاه داستاني 100 ثانيه و يك فيلم كوتاه انيميشن 100 ثانيه اي توليد شده است. در جريان توليد چهار فيلم از ميان اين شش اثر نادر پناه زاده از مدرسين انجمن بوده كه به عنوان استاد راهنما فيلمسازان را همراهي كرد.



اسامي شش فيلم و سازندگان آن ها به اين شرح است: «هيچ كس نبود» به نويسندگي و كارگرداني علي نجفي، «هميشه با تو» به نويسندگي و كارگرداني محرمعلي كريمي، «گزارش يك قتل» حسن سليمي راد، «آيناز» به كارگرداني مجيد تاران، «به خانه برگرد» به نويسندگي و كارگرداني بهزاد علوي و انيميشن «يك بيكرانه سنگ و ماهي هاي مرده» كار مشترك جعفرصيادي، زهرا صيدي و سروش نجفي.

برپايي نمايشگاه عكس و افتخارآفريني هنرجويان انجمن ها

توليد آثار جديد، افتخارآفريني هنرجويان در جشنواره‌ها و برپايي نمايشگاه‌ها از تازه‌ترين فعاليت‌هاي دفاتر انجمن سينماي جوان در رفسنجان، شهركرد و خرم آباد است.

نمايشگاه عكس آثار برگزيده جشنواره رباب به همت دفتر سينماي جوان رفسنجان در محل نگارخانه فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اين شهرستان افتتاح شد. اين نمايشگاه شامل 40 قطعه عكس 50 در 70 است كه در جشنواره فرهنگي وهنري رباب انتخاب شدند. اين جشنواره با موضوي زن در اجتماع و عاشورا و محرم برپا شده بود. تمامي عكاسان شركت كننده در اين نمايشگاه از بانوان عكاس كرماني اند. اين نمايشگاه تا 6 بهمن ماه سال جاري برپا خواهد بود.



كار توليد دو فيلم كوتاه به تازگي در دفتر انجمن سينماي جوان شهركرد به پايان رسيد. مستند «ورود نمادين كاروان كربلا به شهر فرخ شهر» به كارگرداني جمشيد كوهساريان با مدت زمان 19 دقيقه و فيلم كوتاه 100 ثانيه اي با نام «رفته» به كارگرداني احسان ايزدي دهكردي با موضوع اجتماعي در اين دفتر توليد شد.

رايزني براي راه اندازي پاتوق فرهنگي اين دفتر و فراهم كردن زمينه توليد فيلم كوتاه «آدم برفي» به كارگرداني سولماز همت زاده از ديگر برنامه هاي در دست پيگيري اين دفتر است.

چهار فيلمنامه از آثار فيلمنامه نويسان دفتر انجمن سينماي جوان در خرم آباد براي حضور در چهارمين جشنواره فيلمنامه نويسي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان انتخاب شده اند.

اسامي آثار برگزيده به اين شرح است: دربخش خليج فارس: فيلمنامه هاي «يك مرد تنها» نوشته شمس الدين آروند و فيلمنامه «دختر ناخدا» نوشته مريم رستمي مرادي. بخش سنت هاي قومي و بومي سرزمين ايران: فيلمنامه «براي يلدا» نوشته مهدي منصور آرا. بخش آزاد پويانمايي: فيلمنامه «تنفس درخت» نوشته مريم رستمي مرادي.

اختتاميه دومين مسابقه عكس "آسمان" در كاشان

دومين مسابقه عكس آسمان با اهداي جوايز برگزيدگان و همچنين تقدير از داوران در شهر كاشان به كار خود پايان داد.

مراسم اعطاي جوايز اين مسابقه عكس همزمان با سالروز ولادت پيامبر اسلام برگزار شد و الهام جدي، زينب علائيان، اعظم مفرح، مريم لقمان و مهدي عرشي به ترتيب به عنوان نفرات اول تا پنجم اين دوره مسابقات معرفي شدند.

همچنين عباس شافعي، سعيد استاديان و امير مقامي داوران دومين مسابقه عكس آسمان تجليل شدند.

اين مسابه با همكاري انجمن سينماي جوان كاشان و سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان برگزار شد و 30 اثر از 23 عكاس كاشاني در نمايشگاه عكس ها به در معرض ديد عموم قرار گرفت.

برگزيدگان انجمن سينماي جوان در جشنواره بسيج استان‌ها

توليدات دو دفتر خميني‌شهر و بروجرد انجمن سينماي جوان در جشنواره بسيج استان ها مورد توجه قرار گرفتند.

در روزهاي پاياني دي ماه مراسم اختتاميه جشنواره هاي استاني بسيج در شهرهاي مختلف برگزار شد و در جريان برپايي اين مراسم در اصفهان جايزه بهترين فيلم براي «با» به سعيد موذني، جايزه بهترين نماهنگ به «آواي قلم» به كارگرداني هادي نظريان و جايزه بهترين بازيگر خردسال به درسا عابديني براي بازي «حس كودكانه» تعلق گرفت، اين آثار از محصولات انجمن سينماي جوان خميني شهر هستند. داوران سومين دوره جشنواره فيلم كوتاه بسيج جليل فرجاد، علي اكبر بكتاشيان و مهدي عزيزالهي بودند.

فيلم كوتاه داستاني«تكيه بر تنهايي» به كارگرداني و نويسندگي سلمان مهرجو از توليدات دفتر خرم آباد انجمن سينماي جوان، جايزه بهترين فيلمنامه را از سومين جشنواره استاني فيلم كوتاه بسيج دريافت كرد.

رقابت آثار هنرمندان دفتر اراك در جشنواره‌اي با داوري فرهاد توحيدي

آثار سه هنرمند انجمن سينماي جوانان اراك در ميان 40 اثر نهايي جشنواره منطقه‌اي فيلمنامه كوتاه بيشاپور حضور يافت.

فيلمنامه هاي «سرباز» نوشته محمد زنده نام، «صلوات شمار چيني» نوشته الهام معروفي و «سپيده دم» نوشته بيژن بيات از اراك در بخش داستاني جشنواره به رقابت با ساير آثار خواهند پرداخت.

سومين جشنواره منطقه اي فيلمنامه كوتاه بيشاپور در سه بخش داستاني، مستند و پويانمايي با حضور ده استان روزهاي سوم و چهارم بهمن در كازرون برگزار خواهد شد.

فرهاد توحيدي، وحيد گلستان و سعيد ذوالنوريان داوران بخش اول اين جشنواره بودند.

سومين جشنواره منطقه اي فيلم نامه كوتاه بيشاپور با محوريت سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري است كه در شهرستان كازرون از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اين شهرستان برگزار مي‌شود.