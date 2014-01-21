به گزارش خبرنگار مهر ، امین کمالوندی بعدازظهر سهشنبه به خبرنگاران گفت: این فیلمها در بهمن ماه سال جاری همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر در تالار هنر یاسوج اکران خواهد شد.
وی اظهار داشت: برگزاری این جشنواره برای اولین بار در استان نقش مهمی در توسعه صنعت سینما و ارتقای سطح دانش هنرمندان این استان خواهد داشت.
این مسئول افزود: برای برگزاری این جشنواره سینما تالار هنر یاسوج به سیستم های پخش دیجیتالی فیلم های سینمایی با بالاترین کیفیت مجهز شده است.
کمالوندی اظهار داشت: سیستم های خریداری شده با اعتبار 500میلیون ریال توسط شرکت همایش گسترناب در این سالن نصب و راه اندازی شده است.
وی افزود: با راهاندازی سیستم دیجیتالی سینما در تالار هنر یاسوج، این سینما توانایی پخش انواع فیلم ها با کیفیت های متفاوت را دارد.
کمالوندی یادآور شد: سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 لغایت 22 بهمن در تهران برگزار خواهد شد.
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