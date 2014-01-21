کمالوندی خبرداد: فیلم‌های سی و دومین جشنواره فیلم فجر در یاسوج اکران می‌شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اکران فیلمهای سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در یاسوج خبرداد.