هادي رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مجمع انتخاب رئيس هيئت جانبازان و معلولان خراسان رضوي با حضور دو كانديداي رياست هيئت روز پنجشنبه با حضور محمود خسروي وفا رئيس فدراسيون در محل اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي در مشهد برگزار مي‌شود.

وي افزود: بنده به عنوان رياست فعلي هيئت جانبازان و معلولان استان پس از دو دوره خدمت به ورزشكاران جانباز و معلول براي بار سوم نيز به عنوان كانديداي رياست هيئت اعلام آمادگي كرده ام ضمن اينكه عباس كلانتر يكي ديگر از ورزش كاران با سابقه هيئت معلولان و جانبازان نيز به عنوان ديگر كانديداي رياست هيئت در اين انتخابات حضور خواهد داشت.

رضايي عمده برنامه هاي اجرا شده در هشت سال رياستش بر هيئت معلولان و جانبازان استان را توجه به بحث زير ساخت هاي مورد نياز جانبازان و معلولان بيان كرد و افزود: در صورتي كه رياست هيئت بار ديگر به بنده سپرده شود همين رويه را ادامه خواهم داد چرا كه به عقيده بنده تا زير ساخت هاي مورد نياز وجود نداشته باشد هر نوع برنامه‌ريزي ديگر با نتيجه قابل توجهي روبرو نخواهد شد.

مجمع انتخاب رياست هيئت جانبازان و معلولان روز پنجشنبه سوم بهمن ماه جاري ساعت 10 صبح در محل اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي با حضور دو كانديداي رياست هيئت مجمع برگزار خواهد شد.