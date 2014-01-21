به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی اعضای خانه مطبوعات استان البرز با مهرداد مظفری معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری البرز عصر سهشنبه با حضور جمعی از اعضای خانه مطبوعات در محل معاونت برنامه ریزی استانداری البرز برگزار شد.
در ابتدای این جلسه اعضای خانه مطبوعات به بیان مشکلات خبرنگاران و رسانه های استان با دیدگاههای مختلف پرداختند که مظفری در پایان برای برخی از آنها راهکارهایی ارائه کرد اما تاکید وی بیشتر بر اصل قانون مداری و رعایت قانون در پیگیری مطالبات بود.
معاون برنامهریزی واشتغال استانداری با بیان اینکه اولین اولویت مطرح شده توجه به اقتصاد مطبوعات و رسانهها در استان است، اظهار داشت: متاسفانه اقتصاد مطبوعات در سالهای گذشته مغفول مانده و مکانیزم های اقتصادی برای حیات مطبوعات آنطور که باید در استان شکل نگرفته است.
مهرداد مظفری ادامه داد: شکاف بین هزینه و درآمد، توان و هزینههای کمی و فعالیتهای مستمر باید شکل بگیرد و اقتصاد مطبوعات به صورت ریشهای باید ساماندهی شود.
وی پیشنهاد داد اعضای خانه مطبوعات در نشستی صمیمی با یکدیگر راهکارهای قانونی برای مکلف کردن دستگاههای در ارتباط با اقتصاد مطبوعات ارائه دهند.
معاون برنامهریزی واشتغال استانداری البرز گفت: ظرفیت هایی در استان وجود دارد که میتواند از مسیر قانونی برای مطبوعات تبدیل به منفعت شود و این امر باید در کمیته ای در خانه مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد.
مظفری اقتصاد مطبوعات را وابسته به سه موضوع فروش، آگهی و حمایتهای دستگاههای عنوان کرد و اظهار داشت: این مولفههای در سالهای اخیر سیر نزولی داشته است که باید با راهکارهای قانونی سامان یابد.
در این جلسه موضوعاتی از جمله ارائه تسهیلات برای احداث خانه مطبوعات استان، تقاضا برای بررسی استفاده از بودجههای فرهنگی دستگاههای برای خبرنگاران، تجمیع آگهیهای روزنامهها، تشکیل ستاد دائمی تکریم خبرنگاران، بررسی معضل استیجاری بودن دفاتر روزنامهها و خبرگزاریهای فعال در استان و درخواست همکاری و همراهی بانکها برای ارائع تسهیلات و... از سوی حاظران عنوان شد.
