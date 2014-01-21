حکم شهردار گرگان تا پایان هفته امضا خواهد شد

نبی هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر ابلاغ حکم شهردار منتخب گرگان را قطعی دانست و افزود: به محض ابلاغ حکم از سوی وزارت کشور مراسم تودیع و معارفه باشکویی برگزار خواهد شد.

اما رییس شورای اسلامی شهر گرگان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفته بود: حکم حسین صادقلو به عنوان شهردار گرگان از سوی هیات دولت تائید شده است و تاپایان ساعت اداری روز سه شنبه از سوی وزارت کشور ابلاغ می شود.

ناصر گرزین با اعلام خبر فوق افزود: تائید حکم شهردار گرگان پس از طی فراز و فرودهای فراوان از سوی هیات دولت به وزارت کشور ارسال شده و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان جهت پیگیری مراحل اداری در تهران حضور خواهد یافت.

گرزین یادآور شد: پس از ابلاغ حسین صادقلو به عنوان شهردار گرگان به سرعت روند معارفه را انجام خواهیم داد تا شهردار جدید سکان مدیریت شهرداری گرگان در دست گرفته و برای ارائه خدمات درست به شهروندان گرگانی کار خود را آغاز کند.

پس از روی کار آمدن اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان، انتخاب شهردار جدید در اولیت کاری اعضا قرار گرفت ولی متاسفانه صدور حکم حسین صادقلو، شهردار منتخب گرگان با گذشت 4 ماه، با موانع زیادی روبه رو بوده است که این اواخر نارضایتی برخی اعضای شورا را هم به همراه داشته است. در طول این چهار ماه بارها اعضای شورای شهر خبر از تایید حکم صادقلو و شروع به کار وی را دادند و تا کنون با گذشت نزدیک به 130 روز شهرداری گرگان همچنان توسط سرپرست اداره می شود.