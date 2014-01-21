حجت الاسلام محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاندار خراسان رضوی فردا در جلسه هیئت دولت انتخاب می‌شود.

رجایی ادامه داد: در حال حال حاضر از چند گزینه به عنوان استاندار خراسان رضوی نام برده می‌شود اما فردا به صورت دقیق مدیر این استان مشخص خواهد شد.

وی با اعلام اینکه جزء گزینه‌هایی که مطرح می‌شود نام استاندار فعلی نیز به چشم می‌خورد، بیان کرد: امیدواریم فردی کارآمد، تونمند و شایسته‌ برای این استان انتخاب شود.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: نام اسماعیل نجار، استاندار سابق کرمان نیز جزء گزینه‌های استانداری خراسان رضوی قرار دارد.