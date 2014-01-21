نقش ایران در سوریه بسیار مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان امروز در آستانه کنفرانس صلح سوریه در ژنو با حضور پارلمان این کشور نقش ایران در تحولات سوریه را بسیار مهم خواند.

وی در این اظهارات گفت نقش ایران در هرگونه راهکار برای برقراری صلح در سوریه بسیار مهم خواهد بود.

وزیر خارجه انگلیس در عین حال خواستار عدم حمایت ایران از دولت سوریه شده و در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار تغییر سریع در سیاست خارجی ایران در این خصوص شد.

وی در عین حال تاکید کرد: به نفع ایران و همه است که نهایتا در سوریه صلح برقرار شود و ما از ایران می خواهیم که از فرصت استفاده کند.

شایان ذکر است در حالی ویلیام هیگ خواستار برقراری صلح در سوریه می شود که کشورش و دیگر متحدان غربی و منطقه ایش از حامیان اصلی گروه های تروریستی حاضر در سوریه هستند و حمایت های مالی و نظامی گسترده ای از این گروه ها داشته اند.