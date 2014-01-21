به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز یزدانپناه عصر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: در گذشته منابع متناسب با نیازها در این بیمارستان‌ها هزینه نشده و این مسئله موجب بروز برخی کمبودها شده بود.

وی برخی از مشکلات این بیمارستانها را کمبود پزشک در بخش اتفاقات عنوان کرد و افزود: برای رفع این مشکل سه متخصص طب اورژانس در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج مستقر شده است.

یزدانپناه افزود: همچنین مشکل کمبود پزشک بخش اتفاقات بیمارستان امام سجاد با استقرار چند پزشک مرتفع شده است.

وی اظهار داشت: پس از این اقدام تاکنون شاهد شکایت مردمی از وضعیت این دو بیمارستان نبوده ایم.

یزدان پناه همچنین به مشکلات زایشگاه بیمارستان امام سجاد اشاره کرد و بابیان اینکه بیشترین زایمان در این بیمارستان انجام می شود، افزود: با ایجاد بخش مراقبتهای پس از زایمان مشکلات این بیمارستان حل می شود.

بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در دهدشت راه‌اندازی می‌شود

وی همچنین از راه اندازی بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان امام سجاد و بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان امام خمینی دهدشت تا اواخر بهمن خبرداد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کمبود تجهیزات پزشکی را از دیگر مشکلات بیمارستان‌های استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون تجهیزات مورد نیاز این بیمارستانها در حال خریداری است که تا 20روز آینده در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی بیان داشت: تجهیزات بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی نیز خریداری شده و در اختیار این بیمارستان قرار گرفته است.

یزدانپناه گفت: اولین عمل جراحی در زمینه سوختگی نیز توسط پزشکان این بخش انجام شده است.

افزایش تخت بیمارستانی به دوهزار تخت تا سال 94

وی همچنین تعداد تخت های بیمارستانی در استان را 897 تخت فعال عنوان کرد و اظهار داشت: 111 تخت اورژانس، 42 تخت مراقبتهای ویژه و 17 تخت اتاق عمل هم در استان وجود دارد.

این مسئول بیان کرد: تلاش می کنیم تعداد تختهای بیمارستانی در این استان را تا سال 94 به دو هزار تخت افزایش دهیم.

وی به در دست احداث بودن بیمارستان 200تختخواب یاسوج اشاره کرد و گفت: مسئولین استانی به دنبال رفع موانع بر سر پیشرفت این پروژه هستند.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار این پروژه تا پایان سال 93 به بهره برداری رسیده و بخش زیادی از مشکلات بخش درمان در استان را مرتفع خواهد کرد.