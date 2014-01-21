به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی سیره نبوی(ص) در طب سنتی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه این کنگره گفت:502 مقاله از سراسر کشور به این کنگره ارسال شد که پس از بررسی 251 مقاله مورد تأیید قرار گرفت.

محمود نجابت افزود: از تعداد مقالات پذیرفته شده 115 مقاله به عنوان پوستر چاپی، 91 مقاله در بخش پوستر الکترونیکی، 10 مقاله در بخش دانشجویی و مابقی در بخش اساتید به صورت شفاهی ارائه می شود.

وی تصریح کرد: جای خالی تببین و روشن ساختن سیره نبوی(ص) در طب سنتی در مراکز علمی و دانشگاه های علوم پزشکی احساس می شد که برای رفع این مشکل برگزاری این کنگره در دستور کار قرار گرفت.

دبیر علمی این کنگره یادآور شد: امید است این کنگره شروع یک کار جدید در ادامه همه کارهای ارزشمندی باشد که در گذشته صورت گرفته است.

این کنگره به مدت سه روز با حضور غلامعلی حدادعادل و علی اکبر ولایتی برگزار می شود.