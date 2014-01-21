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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۲۸

در شیراز/

نخستین کنگره بین‌المللی سیره نبوی(ص) در طب سنتی آغاز به کار کرد

نخستین کنگره بین‌المللی سیره نبوی(ص) در طب سنتی آغاز به کار کرد

شیراز- خبرگزاری مهر: نخستین کنگره بین‌المللی سیره نبوی(ص) در طب سنتی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی سیره نبوی(ص) در طب سنتی شامگاه سه شنبه در  مراسم افتتاحیه این کنگره گفت:502 مقاله از سراسر کشور به این کنگره ارسال شد که پس از بررسی 251 مقاله مورد تأیید قرار گرفت.

محمود نجابت افزود: از تعداد مقالات پذیرفته شده 115 مقاله به عنوان پوستر چاپی، 91 مقاله در بخش پوستر الکترونیکی، 10 مقاله در بخش دانشجویی و مابقی در بخش اساتید به صورت شفاهی ارائه می شود.

وی تصریح کرد: جای خالی تببین و روشن ساختن سیره نبوی(ص) در طب سنتی در مراکز علمی و دانشگاه های علوم پزشکی احساس می شد که برای رفع این مشکل برگزاری این کنگره در دستور کار قرار گرفت.

دبیر علمی این کنگره یادآور شد: امید است این کنگره شروع یک کار جدید در ادامه همه کارهای ارزشمندی باشد که در گذشته صورت گرفته است.

این کنگره به مدت سه روز با حضور غلامعلی حدادعادل و علی اکبر ولایتی برگزار می شود.

 

کد مطلب 2218942

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